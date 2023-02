Vacinação contra a febre amarela será reforçada na capital paulista

10/02/2023 | 11:40



Diante da confirmação de um caso de febre amarela no município de Vargem Grande do Sul, na divisa do Estado de São Paulo com Minas Gerais, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo decidiu intensificar as ações de vigilância e a vacinação contra a doença na capital paulista.

No dia 27 de janeiro, o governo estadual alertou o município sobre o primeiro caso confirmado de febre amarela desde 2020. Tratava-se de um homem de 73 anos, não vacinado, que precisou ser internado para sua recuperação clínica.

A intensificação da vacina na cidade de São Paulo será feita por etapas. Inicialmente, conforme a Prefeitura, a vacinação contra a febre amarela será reforçada na zona norte da cidade, considerada importante área de risco caso o vírus realize migração pelos chamados corredores ecológicos previamente estudados no surto de 2017 e 2018.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, será feita também nesta região a busca ativa do público elegível que ainda não recebeu as doses previstas. "A secretaria reforça a necessidade de atualizar a situação vacinal para o público elegível, a partir dos 6 meses até 59 anos, e alerta sobre a importância de procurar uma unidade assistencial do município para avaliação e tratamento se a pessoa apresentar alguns dos sintomas da doença", disse em nota.

O imunizante está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados, também das 7h às 19h.

Esquema vacinal

A vacina contra a febre amarela é a principal forma de prevenção. Conforme o calendário infantil, uma dose deve ser aplicada aos 9 meses e outra aos 4 anos, além de todos os indivíduos com mais de 5 anos, que recebem uma dose única, válida por toda a vida.

Para as crianças que até os 4 anos não tomaram a vacina, a aplicação pode ser feita em qualquer idade.

O município alerta ainda que as pessoas que pretendem viajar para áreas de matas neste feriado de carnaval devem ser vacinadas. Lembrando que ela deve ser tomada com ao menos dez dias de antecedência ao dia da viagem. Ou seja, a pessoa deve se imunizar imediatamente.

Em 2022, a cobertura da vacina contra a febre amarela em público elegível no município de São Paulo atingiu 91,63%. Em 2021, chegou a 87,72%.