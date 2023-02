Inscrições para avaliação no Grêmio Mauaense terminam nesta sexta (10)

Pedro Lopes



10/02/2023 | 10:45



As inscrições para a peneira de avaliação do Grêmio Mauaense terminam nesta sexta-feira (10). O clube busca atletas para as categorias sub-15, 17 e 20.

Para participar da seleção, é preciso preencher uma ficha cadastral e comparecer aos treinos avaliativos nos dias 13 a 17 de fevereiro no CDC Cidade Líder, em Mauá (Rua Casimiro Misskiniz, 147). Os interessados precisam levar uma cópia do RG, atestado médico original, camiseta e calção preto. meião azul e chuteira society. É estritamente proibido o uso de camisetas de times de várzea ou qualquer outro clube. O clube também solicita a doação de 2kg de alimentos podendo ser arroz, feijão, macarrão, café ou óleo, que serão doados a instituições que atendem famílias em vulnerabilidade.