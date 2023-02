Britney Spears cutuca família que deseja nova intervenção médica por conta de seu comportamento nas redes sociais

10/02/2023 | 11:10



A Princesinha do Pop não tem sossego! Desde que Britney Spears voltou a ter livre acesso às redes sociais, após 13 anos sob a rígida tutela do pai, a cantora vem sendo criticada por conta do conteúdo que anda postando na web. Isso porque a intérprete de Toxic adora compartilhar fotos em que aparece seminua ou vídeos dançando descontroladamente. Diante disso, surgiram alguns rumores de que seu médico e o empresário estariam sendo acionados pela família Spears na tentativa de fazer outra intervenção para cuidarem da saúde mental da cantora. Ao se inteirar das fofocas, Britney se irritou e tratou logo de expor a realidade dos fatos - cutucando até os pais.

Me dá nojo que seja legal as pessoas inventarem histórias de que eu quase morri? Quer dizer, em algum momento isso tem que acabar. Provavelmente vou ter que parar de postar no Instagram porque, apesar de gostar de fazer isso, obviamente tem muita gente que não me quer bem! Sinceramente, não estou nem um pouco surpresa. Mais uma vez, estou fazendo o melhor que posso! A tutela já acabou há quase um ano. Não gente, não é 2007. É 2023 e estou fazendo minha primeira lasanha caseira em casa. Finalmente coloquei minha lareira para funcionar na minha sala. Como meu marido bem diz: Não acredite em tudo que você lê! Todo o meu amor de volta para vocês, escreveu.

Por falar em marido, Sam Aghari também se pronunciou e disse que não pretende controlar o que a esposa posta ou deixa de postar na internet

É a única pessoa no mundo que sofre bullying por postar algo assim. Eu pessoalmente preferiria que ela nunca postasse isso. Mas quem sou eu para controlar uma pessoa que estava sob um microscópio e passou a maior parte de sua vida sendo controlada?