Irritada, Jojo Todynho rebate acusação de traição feita por ex-marido e revela que tentou engravidar, mas Lucas Souza tinha problema de reprodução

10/02/2023 | 11:10



Senta que lá vem história! Logo depois de Lucas Souza colocar a boca no trombone e contar que o casamento com Jojo Todynho não deu certo pois a cantora estava trocando mensagens com outro homem, a vencedora de A Fazenda decidiu rebater o ex-militar e também fazer revelações.

Tudo começou quando Lucas deu uma entrevista para o programa de rádio Chupim, da Metropolitana FM, afirmando que houve traição por parte de Jojo, e que só ficou sabendo da pulada de cerca porque um amigo expôs prints da conversa em um grupo de militares.

- Eu não conhecia ele, mas tinham outros amigos em comum nesse grupo. Aí me mandaram a conversa. Fiquei muito nervoso quando eu vi. Confrontei a Jojo, que não teve o que falar. A situação entre nós ficou muito ruim, eu não queria terminar, mas foi inevitável. Eu ficava pensando que ela estava conversando com outro cara, seguindo ele nas redes sociais e fiquei muito inseguro. Foi difícil pra mim. [...] Não tem volta. Eu estou aproveitando pra curtir. Sempre namorei, agora que estou solteiro, quero ver no que vai dar.

Ao ver o bafafá que a história criou, a artista decidiu aparece em uma live do Instagram e contou que Lucas a tratava com grosseria.

- Durante o Prêmio Multishow, tinha um tapete vermelho onde só as celebridades passavam. Ele ficou sabendo que não entraria por lá comigo, e começou a me tratar com grosseria. Tive crise de ansiedade e precisei ir embora de tão mal.

Irritada, ela ainda revelou que estava tentando engravidar, mas o ex-marido tinha problemas de reprodução.

- Eu estava tentando engravidar, era o meu sonho ser mãe, preparei tudo para esse momento, já que eu estava casada. Pedi para o Lucas fazer um espermograma, e no exame indicou que ele não estava reproduzindo espermatozoide. O médico deu duas opções: ou ele é estéreo, ou pode ser por causa do ciclo que ele estava fazendo com anabolizante. Eu falei: Meu Deus, cara. O saco é murcho, o leite é podre. Já fiquei arrasada. Conversamos sobre o assunto, e ele disse que se tivéssemos um filho, seria apenas para me agradar, porque ele estava focado em ficar sheipado [corpo sarado].

E não parou por aí! Todynho ainda lembrou que existe uma medida protetiva que impede Souza de dizer mentiras envolvendo o seu nome, sendo assim, o caldo do moço pode engrossar.

Tenso, hein!