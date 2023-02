Alerta: cibercriminosos aproveitam lançamento de Hogwarts Legacy para golpes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



10/02/2023



A data de hoje (10 de fevereiro) marca o lançamento de Hogwarts Legacy. Um game tão aguardado quanto este, no entanto, não só chama atenção de jogadores, mas também de cibercriminosos. Tanto é que a legião de fãs da série ao redor do mundo está sendo alvo de golpistas que oferecem o falso download do game para PC.

Antes mesmo de ser lançado, os pesquisadores da Kaspersky encontraram exemplos de sites que oferecem downloads de “Hogwarts Legacy” para computador. Porém, ao baixarem o jogo crackeado, os usuários na verdade instalam um malware ou software indesejado em seu dispositivo. Os programas de propagação podem variar desde adware, que lança anúncios na tela da vítima, até trojans – malware que silenciosamente coleta informações.

“Com uma base de fãs tão grande, o jogo se tornou um alvo para os cibercriminosos que procuram lucrar com a popularidade da franquia mundialmente famosa. Nosso conselho, como sempre, é pedir que fiquem alerta e só baixem games de lojas de aplicativos oficiais, além de sempre usarem uma solução de segurança confiável”, comenta Olga Svistunova, especialista em segurança da Kaspersky.

Para evitar ser vítima de programas maliciosos e fraudes como essa que envolve o lançamento de Hogwarts Legacy, a Kaspersky recomenda:

É mais seguro comprar e baixar jogos apenas de sites oficiais. Não confie em “ofertas imperdíveis” ou sites que prometem oferecer um jogo caro como presente. Na grande maioria das vezes, é uma farsa.

Sempre que possível, proteja suas contas com autenticação de dois fatores. Além disso, é importante vasculhar as configurações da conta.

Use senhas fortes — e uma única para cada conta. Dessa forma, mesmo que um de seus perfis seja roubado, o resto não fica em risco. É mais seguro não usar a mesma senha para jogos online que você usa para outros serviços.

Uma solução de segurança forte e confiável será de grande ajuda para você, especialmente se não deixar seu computador lento enquanto você estiver jogando. Mas, ao mesmo tempo, irá protegê-lo de todas as possíveis ciberameaças.