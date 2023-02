Pirulito 11. Santo André. Um acervo de 70 anos. O Quarto Centenário em 1953. As relíquias de um ex-prefeito

Ademir Medici



Acompanhem a brilhante interpretação da jornalista Juliana Bontorim para o texto de “Memória” focalizando nosso encontro com Clóvis Sidney Thon, ocorrido em 2015. Cinco anos depois, Dr. Clóvis viria a falecer.

Clovis Sidney Thon, nascido na cidade, era jovem advogado que como tantos do seu tempo vibrava com aqueles momentos de pura agitação.

¦ Em 2015, como o mais antigo ex-prefeito vivo de Santo André e Grande ABC – fora prefeito em 1961 – Clóvis Thon recebeu a reportagem e concedeu um longo depoimento.

¦ Mais do que isso, Thon forneceu uma série de fotografias sobre o que fora os festejos de 1953 em Santo André.

¦ O ponto alto foi a inauguração da Praça Quarto Centenário, onde está hoje o conjunto cívico formado pelo Paço Municipal, Câmara Municipal, Fórum, Teatro Municipal, Biblioteca Nair Lacerda e a agência central dos Correios.

NOTA DA MEMÓRIA – O acervo fotográfico de Clovis Sidney Thon foi todo reproduzido pelo repórter-fotográfico André Henriques, do Diário. Um material formidável que “Memória” dividirá com você, prezado leitor, neste ano em que a cidade celebrará 470 anos de história reportando-se à oficialização da Vila de Santo André da Borda do Campo, em 8 de abrir de 1553.





Foto e reprodução: André Henriques/DGABC

PRECIOSIDADE. Clovis Thon narra sua história (logotipo) e divulga imagens maravilhosas da festa de 1953 em Santo André: um retorno de 70 anos no tempo



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

¦ Santo André: indústria de arames Cleide, telas Telcon, indústrias Romi, Aramaçan, família Guazzelli e Vila Pires: ontem e hoje.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 10 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8306

MANCHETE – Ato contra IPMF recebe apoio de 500 entidades. Protesto reúne amanhã (11-2-1993) empresários, sindicatos e profissionais liberais.

SÃO BERNARDO – Prefeitura autoriza o início das obras da Avenida Lauro Gomes. A via interligará as Avenidas Pereira Barreto e Dr. Rudge Ramos.

BASQUETE FEMININO – Ponte Preta é campeã. O time de Paula venceu o Leite Moça, de Sorocaba, de Hortência, por 115 a 96, ontem (9-2-1993) no Ibirapuera.

EM 10 DE FEVEREIRO DE...

1533 - Carta de sesmaria de Martim Afonso de Souza faz doação a Ruy Pinto das terras do Porto das Almadias, denominado depois Cubatão de Santos.

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: uma menor, filha de um roceiro, morador próximo da Vila de São Bernardo, brincando com uma cápsula de dinamite, que achara por acaso, aconteceu esta explodir, resultando a infeliz criança ficar com a mão direita toda mutilada.

1933 - Decreto federal cria o Departamento Nacional do Café.

1953 – Foi encerrado o campeonato da Segunda Divisão de Profissionais, com a classificação de nove clubes que disputarão o direito de ingressar na Primeira Divisão de 1953.

A décima vaga será disputada, em jogo extra, entre os dois segundos colocados da 5ª Região: São Caetano EC e Taubaté, que terminaram empatados.

Outros dois clubes da região ficaram pelo caminho: Corinthians de Santo André (4º colocado da 5ª Região) e EC São Bernardo (lanterninha da mesma região).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

¦ Hoje é o aniversário de vários municípios do Estado de Tocantins: Cachoeirinha, Esperantina, Itapiratins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Novo Jardim, Palmeiras do Tocantins, Pau D’Arco, São Bento do Tocantins e Taipas do Tocantins.

¦ E mais: São Raimundo das Mangabeiras (MA), Tenente Ananias (RN) e Tiros (MG).