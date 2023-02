Obituário - 10 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



10/02/2023 | 10:50



SANTO ANDRÉ

Lázaro Sabio, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Batista da Silva, 88. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iolanda Lofrano, 84. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Costureira. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdemar Dante, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 4. Cemitério São Pedro (SP).

José Ferreira Filho, 80. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila Lúcia, em São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Áurea Conceição do Amaral dos Santos, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Manuel de Viveiros da Costa, 76. Natural de Portugal. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Orlando Rodrigues dos Santos, 67. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luciene Maria da Silva, 47. Natural de São Caetano. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wendell Junior do Rosário, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Autônomo. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Luizdivina Lourdes de Jesus, 87. Natural de Sobrália (MG). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Sampaio Cesare, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

João Alves Pereira, 81. Natural de Braúnas (MG). Residia no Jardim Novo Horizonte, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Cláudia Aneide Banetti Eugênio, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Hélio Toré, 77. Natural de Borebi (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Eva Maria do Carmo Oliveira, 76. Natural de Canaã (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2, em Diadema. Cemitério do Baeta.

Arlene Maria Castro Machado, 75. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Estevão de Jesus, 69. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Wasthi Santino de Almeida Teixeira, 66. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Curucutu, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Mazilda Vaz Leal, 63. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Conceição Aparecida de Oliveira, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Xavier de Souza, 62. Natural de Teixeiras (MG). Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Eulina Teixeira de Queiroz, 59. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Davi Luiz da Silva, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Represa Billings. Dia 4. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Nelson Lamana, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.



DIADEMA

Nayr Maia dos Santos, 98. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Rodrigues, 83. Natural de Coelho Neto (MA). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Elzi Sathler Azine, 82. Natural de Lajinha (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Álvaro Ribeiro Brandão, 78. Natural de Pongai (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Parque dos Girassóis, em São Paulo.

Maria das Neves da Silva Barros, 74. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antonino Defensor de Matos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Odete Maria da Silva, 71. Natural de Caruaru (PE). Residia na Vila nogueira, em Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

Leonilia Ferreira da Silva, 69. Natural de Independência (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

João Itorio da Silva, 68. Natural de Taparuba (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Severino Andrade, 68. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Moraes, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Zenaide de Fátima Angelo, 67. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Neuzeni Maria Firmo, 66. Natural de Andaraí (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Girassóis, em São Paulo.

Francisco Pereira de Barros, 63. Natural do Ipiranga do Piauí (PI). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério da Paulicéia.

Luís Alves de Melo Filho, 61. Natural de Passira (PE). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Roberto da Silva, 56. Natural de Cupira (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Cleiton Melo Jorge, 35. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Ajudante. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Camilla Figueiredo Alves, 29. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

David Gorrão Dias, 13. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Silvio Zampol, 93. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 4, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIO GRANDE DA SERRA

Maria Matildes Florêncio Norato, 75. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 6, em Diadema. Cemitério São Sebastião.