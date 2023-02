Palavra do Leitor - 10 de fevereiro de 2023

Da Redação



10/02/2023 | 10:40



São Caetano

‘Contrato indica superfaturamento de merenda escolar em São Caetano’ (Política, ontem). Todo dia uma notícia de corrupção na Prefeitura de São Caetano, mas os cidadãos de bem da cidade têm medo é do PT.



Márcia Costama - do Facebook



Minuto de silêncio

O que será que aconteceu com aquelas inserções no início de cada partida de futebol, onde se pedia um minuto de silêncio mostrando o números de mortos em decorrência da Covid-19? E as constantes intromissões do STF no Executivo? E o termo “terroristas” atribuídos aos invasores do Palácio do Planalto? Parece que para a nossa “mimimidia” ativista, a posse do descondenado determinou o fim da pandemia, o retorno da “harmonia” entre os poderes e, por fim, lembrou aos incautos jornalistas que, atos como os ocorridos em 8/1 deixaram de ser considerados terrorismos pelo veto da “ex-presidenta” na lei antiterrorismo, sabe-se lá por qual motivo. Pois é, falta de compromisso com a verdade causa vergonha alheia.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Economia

Mais uma vez Lula quer transferir sua incompetência em governar a terceiros. Isto fica bastante claro com suas falas raivosas contra a independência do Banco Central e a atual taxa Selic, em 13,75% ao ano, para controle da inflação. Que tal falar menos e arregaçar as mangas (que não é do seu feitio) e trabalhar fortemente para desinchar a máquina pública, tirar do papel a reforma tributária e administrativa, cortar despesas, privilégios e mordomias no serviço público? Este é um mal que vem corroendo o Brasil há décadas, incluindo os 14 anos de governo do PT na história recente do País. Depois de tanto tempo para tornar o Banco Central independente para não ficar atrelado a ideologia do governo de plantão, eis que quer voltar à estaca zero novamente acenando com a estatização da instituição para encaixar apaniguados. Que tal começar governar o Brasil para 210 milhões de brasileiros, olhar para frente e deixar de ficar com picuinhas, como de costume? O Brasil precisa crescer e gerar empregos. Esta é a melhor forma de desenvolver o País e promover a justiça social. Chega de auxílio isso, auxílio aquilo, cota disto, cota daquilo.



Mauri Fontes - Santo André



Lula

Lula, em sua euforia de gastos, de vez abandonou a sobriedade, que nunca foi forte. Esnobou sete suítes no Palácio Alvorada e hospedou-se no Meliá, com despesa superior a R$ 300 mil. Abriu a porteira da Lei Rouanet, escolheu 37 ministros políticos e nomeou nas estatais antes de aprovada a carência de 30 dias. Assim, perdulário e se lixando com a Lei de Responsabilidade Fiscal, espelhando em Dilma Rousseff, a conta não vai fechar e já tem um bode expiatório: Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O BC é o guardião da nossa moeda, do real, para controlar a inflação, proteger principalmente os mais pobres. Lula, que não entende patavina de economia, comete erros primários que levam o Brasil para o buraco e, para acobertar os seus erros, vai culpar o BC para se livrar do possível impeachment.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Barulho

Sou morador da Vila Caminho do Mar e há um terreno ao lado do meu prédio que virou estacionamento de caminhão. A falta de respeito é tanta que, às 5h30, eles fazem barulho terrível. Tem um caminhão que liga o motor e deixa por volta de 40 minutos. Além do barulho, o cheiro de combustível queimado também é forte. O terreno fica na Rua Paulo de Favari, 121. Pelo que me informaram, o terreno era de uma fábrica, que não consegue vendê-lo por estar com o solo contaminado. Venho pedir ajuda. Já liguei para o 190 e me informaram que tenho que ligar na hora do barulho. Imaginem como é acordar todos os dias, as 5h30 com barulho da caçamba de caminhões. É muito dificil.



Caio Duilio - São Bernardo