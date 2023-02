Mobilização pelo Metrô

Da Redação



10/02/2023 | 10:39



Prometida pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na campanha e reafirmada em seu discurso de posse, a Linha 20-Rosa do Metrô, que vai ligar o Grande ABC à Capital, deu um passo fundamental para sair do papel. A estatal que administra o sistema metroviário abriu licitação para a contratação de empresa que realizará o estudo de desapropriação das áreas por onde passarão os trilhos. Trata-se da certidão de nascimento da obra tão sonhada e desejada pelos moradores das sete cidades. Para que o projeto seja efetivamente transformado em realidade é preciso manter a pressão sobre o governo do Estado de modo que o entusiasmo inicial não arrefeça. A região já assistiu a este filme.



O processo ora iniciado prevê o levantamento de custos de desapropriação voltados à implantação das 14 primeiras estações da Linha 20, no trecho da Capital. Os estudos relacionados aos pontos de parada localizados em São Bernardo e Santo André devem ficar para uma segunda etapa. Importante dizer que está tudo dentro do cronograma e sob controle. O desmembramento do projeto é natural, dada a sua magnitude. O importante, neste momento, é que o processo de trazer o Metrô para o Grande ABC finalmente foi retomado após tanta luta – que incluiu, aliás, a histórica campanha da sociedade civil organizada capitaneada por este Diário, que, aliás, segue a postos.



Como a região já se frustou com o fracasso da Linha 18-Bronze, até o momento o plano que mais chegou perto de ser concretizado, é natural que, de início, a população veja com certa desconfiança qualquer promessa oficial sobre a retomada das obras. O governador Tarcísio de Freitas há de compreender tal hesitação e deve contribuir para que ela se dissipe. Por sua vez, as autoridades do Grande ABC não podem permitir retrocesso no processo de implantação do Metrô como os que ocorreram nas gestões tucanas, especialmente na de João Doria. Afinal, se não fosse a incapacidade de mobilizar suas forças políticas em torno de um ideal comum, o Metrô já seria uma realidade.