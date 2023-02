Filippi se afasta para poder cuidar da saúde

Da Redação



Internado há 15 dias no Hospital do Coração, na Capital, o prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT) ainda vai precisar de mais um tempo para se recuperar completamente. Ontem, a Prefeitura informou que o chefe do Executivo, que também é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal, irá se afastar oficialmente do comando do Paço por 30 dias. Ele foi diagnosticado com endocardite bacteriana, doença que provoca inflamação na membrana que reveste a parte interna do coração e válvulas cardíacas. Em vídeo gravado do hospital, o petista tranquilizou a população e brincou que agora será o “segundo turno” da recuperação. Durante o período, a Prefeitura seguirá sendo administrada pela vice-prefeita Patty Ferreira. Saúde e pronta recuperação ao prefeito.

Bastidores

Encontro com o vice

O vereador de Mauá Leonardo Alves (PSDB) esteve na quarta-feira (8) em Brasília para série de agendas com autoridades, onde falou de políticas públicas para o município. Entre os compromissos na capital federal, o tucano esteve com o vice-presidente da República e atual ministro do Desenvolvimento Econômico, Geraldo Alckmin (PSB). Entre os temas abordados estavam geração de emprego e fortalecimento da indústria local.