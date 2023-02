Parte dos demitidos da Medical Health vai entrar com ação coletiva

Da Redação



10/02/2023 | 10:16



Os demitidos da Medical Health aprovaram, na última quinta-feira (9), a decisão de entrar com uma ação coletiva para reivindicar as indenizações rescisórias que a empresa de planos de saúde do Grande ABC deixou de pagar após os cortes. Além disso, os ex-funcionários pedirão uma intervenção do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) para intermediar as negociações referentes a esses direitos entre categoria e operadora.



As duas medidas foram definidas em reunião no SindSaúde ABC (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde da região) com os ex-trabalhadores da Medical Health. A entidade não descarta a possibilidade de protesto em frente à sede da operadora. Na prática, a decisão irá contemplar apenas uma pequena parcela dos ex-colaboradores. A maioria deles já encaminhou ações individuais na Justiça Trabalhista.