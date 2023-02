Cezar confronta Gustavo após ficar fora do VIP do líder no BBB23

10/02/2023 | 10:11



Brigas e mais brigas! A madrugada desta sexta-feira, dia 10, não foi nada fácil para os confinados no BBB23. A Prova do Líder, que teve Gustavo como campeão, abalou os ânimos dos brothers, que decidiram aproveitar a noite para tirar algumas histórias a limpo. Aliado de cowboy no grupo do quarto fundo do mar, Cezar foi bem direto ao informar que não gostou nem um pouco de ter sido deixado de fora do VIP.

Ao argumentar sobre os motivos de ter se chateado, o enfermeiro ressaltou o fato de terem realizado a primeira fase da prova em grupo.

- Eu compreendo, mas eu não entendi. A gente entrou no jogo junto. Jogamos todo o jogo junto. Fiquei decepcionado. Eu estou chateado. Fomos quatro na dinâmica. Então, para mim, entramos os quatro, jogamos os quatro e passamos da fase os quatro. Pelo que eu tinha entendido na minha cabeça, eu falei: Estamos juntos, galera, passamos juntos. Para mim entra Domitila e Sarah. Fora isso, decisão sua. Eu não questiono, porque é o seu coração que você está seguindo.

Após a conversa, ele também desabafou com Gabriel Santana:

- Achei sacanagem porque nós quatro estávamos juntos como um grupo. E, na hora que ganhou, me tirou e colocou alguém que não participou. Essa foi a minha chateação... Sinceramente, não entendi. Mas, quem ganha tem o direito de escolher.

E parece que Cezar não foi o único brother que acabou chateado com a decisão do líder, pois Cara de Sapato declarou:

- Eu fiquei triste.

E foi consolado por Amanda.

- Eu acho que você ficou triste porque priorizou independente de jogo. Não tem certo ou errado, não pode levar isso para o coração. Ele gosta muito de você.

- Vai passar, mas eu fiquei triste, concluiu o lutador.

Cezar não só teve uma conversa sincera com cowboy, como também precisou se acertar com os colegas da Xepa. Vindo diretamente do VIP, o enfermeiro questionou os brothers sobre a divisão de comida:

- É um ovo por dia? Aí tem gente comendo dois, três, como é que é?

Em resposta, os confinados disseram que o combinado foi que cada um comeria apenas um ovo por dia e Bruna Griphao explicou:

- Todos os que eu comi a mais, deixaram para mim.

E Cara de Sapato adicionou:

- Teve dia que eu não comi ovo, teve dia que eu comi dois, hoje eu comi três, que a Amanda me deu. Eu tinha dois e ela me deu um. Eu não vou acima da parada que pode, que a gente acordou.

No entanto, Ricardo rebateu que eles não deveriam guardar ovos:

- Quem quiser comer, come.

Enquanto discutiam por alimento, Gustavo decidiu brincar com a casa e usou a Central do Líder para acionar o poder de despertar a casa, fazendo com que uma música alta tocasse por todos os cômodos. Após a questão do ovo, Alface e Larissa começaram a se desentender por conta das carnes. A sister diz que separou na geladeira, mas Ricardo pede que fique calma.

- Eu sempre falo calma contigo, responde ela.

Após a professora de Educação Física deixar a cozinha e partir em direção ao banheiro, o brother a segue pergunta:

- Eu gritei com você? Eu fiz assim: Ei, calma.

Larissa argumenta que pedir que ela fique calma é quase como mandar ficar quieto.

- Você é doida, você sai expondo ali como se eu tivesse agredido você, falado uma besteira para você, diz o biomédico.

- Eu sempre te defendo, tenho que parar de ser trouxa, responde a pipoca.

- Ah, dá licença, para de ser mimada. Está sendo, porque eu botei meu cotovelo em você e falei: Calma, deixa eu explicar. Briga com o Sapato lá, briga com quem guardou suas carnes, não é comigo, não. Está doida.