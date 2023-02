Vereadores de São Caetano cobram apuração de merenda superfaturada

Da Redação



10/02/2023 | 10:07



Vereadores de São Caetano enviaram questionamentos à Prefeitura logo após reportagem do Diário, publicada na edição de ontem, mostrar superfaturamento no contrato do Paço com a empresa Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda, responsável pelo fornecimento de alimentos para uso na merenda escolar. “As denúncias são extremamente graves. Cabe uma investigação e esse é o papel dos vereadores. Além de legislar sobre o município, também é nosso papel fiscalizar. Já providenciei cópias do Diário Oficial para analisar e investigar, porque o dinheiro público é sagrado e vamos ter esse cuidado”, declarou Jander Lira (PSD).

A vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por + Direitos, disse ao Diário que irá entrar até a próxima semana com uma representação no MP (Ministério Público) para que o caso seja investigado. “Caso essa suspeita de superfaturamento se comprove, ela demonstra quais são as prioridades da Prefeitura e um retrato atual de São Caetano”, disse a parlamentar, que é uma das parlamentares de oposição ao prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) na Câmara.



Também de oposição, Edison Parra (Podemos) declarou, por meio de sua assessoria, que montou um requerimento de informação “para saber (entre outras coisas) quais as providências que serão tomadas”. O vereador também entrou com pedido via Lei de Acesso à Informação pedindo cópia de todo o processo envolvendo o assunto.



O Diário mostrou que a Prefeitura de São Caetano paga R$ 23,5 milhões para a Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda fornecer 93 produtos alimentícios para produção da merenda escolar de 74 instituições do município, entre unidades de ensino infantil e fundamental. O contrato já passou por dois reajustes em um período de seis meses e tem os produtos com valores acima da média do mercado.



PROCESSO NO MP

A empresa Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda se envolveu em uma situação semelhante com a Prefeitura de Vinhedo, em 2015. Na ocasião, o MPF (Ministério Público Federal) denunciou o ex-prefeito do município Milton Álvaro Serafim, à época no PTB, por crimes de superfaturamento de preços, fraude à licitação, prorrogações ilegais de contratos e formação de quadrilha, quando da aquisição pela Prefeitura de produtos alimentícios destinados à merenda escolar.



Ao todo, 26 pessoas se tornaram réus na na 9ª Vara Federal de Campinas. Entre elas, três sócios da empresa que detém contrato com São Caetano atualmente: Marilene Torres, Bragoni Gottardi e Marcos Alberto Amancio de Medeiros. O Diário tentou contato com a empresa e com o advogado Williams Boter Grillo, responsável pela defesa da firma na denúncia do MPF, mas não houve retorno de nenhuma das partes até o fechamento desta edição.