Câmara de Diadema aprova projeto sobre cotas em concursos públicos

Artur Rodrigues



10/02/2023 | 09:54



A Câmara de Diadema aprovou na tarde de ontem, em primeira discussão, o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, em nome da prefeita em exercício Patty Ferreira (PT) — José de Filippi Júnior (PT) pediu afastamento por 30 dias por motivos de saúde —, que reserva à população negra 20% das vagas oferecidas em concursos públicos. O PL vale tanto para a administração direta quanto para a indireta.



“Na medida em que a discriminação se torna mais intensa e poderosa, os seus mecanismos de reprodução se consolidam como algo natural. Temos como exemplo o acesso ao serviço público e a não correspondência da representação da população negra em cargos públicos, em especial nas carreiras de maior prestígio”, escreveu a prefeita em exercício no projeto. O projeto de lei deve passar pela segunda votação na próxima semana. Ao todo, foram 19 favorárveis, uma abstenção, do vereador Cabo Angelo (PV), e nenhum contrário.



“Esse projeto visa reparara injustiça e desigualdade racial presente em nossa sociedade. Mesmo com a abolição da escravatura, os costumes no período imperial foram elaborados para favorecer a cultura do período colonial. E a realidade que vivemos hoje é um reflexo e uma consequência daquele período. Nós temos uma grande maioria da população negra deixada à margem em vários setores da nossa sociedade, seja em empresas privadas ou no setor público. É necessária uma maior representação dessa população e esse projeto é um passo importante para corrigirmos esse problema”, declarou o presidente da Câmara, Orlando Vitoriano (PT).



No Grande ABC, Mauá é a única cidade que tem em sua legislação as cotas raciais em concursos públicos. Essa lei também existe na Capital e para os concursos públicos federais.