Justiça dá prazo de 30 dias para servidor se defender de acusações de desvios em Fundação

Da Redação



10/02/2023 | 09:48



O juiz da 3ª Vara Cível de São Caetano, Sérgio Noboru Sakagawa, deu prazo de 30 dias para o ex-servidor Reginaldo José da Silva apresentar sua contestação sobre a ação movida contra ele pela Fundação Anne Sullivan, ligada à Prefeitura de São Caetano. O ex-servidor é acusado de ter desviado, no mínimo, R$ 2,4 milhões da instituição entre 2007 e 2021. A Prefeitura de São Caetano também será citada para, caso queira, intervir no processo. Silva é acusado em ação civil pública de manipular folha de pagamento de servidores da Fundação Anne Sullivan. Os supostos desvios eram enviados para uma conta pessoal, diz a Fundação na inicial da ação.



“Ao acessar o arquivo das folhas de pagamento por este enviado, nos meses de janeiro de 2020 a novembro de 2021, constatou-se pagamento realizados diretamente ao requerido Reginaldo, que giram sempre em torno de R$ 20 mil reais por mês. Porém, ao analisar o salário do servidor, através do Portal da Transparência do Município e Demonstrativos de pagamento devidamente assinados, seus rendimentos líquidos giram entre R$ 4.000”, diz trecho da denúncia. Em depoimento durante inquérito interno, o ex-servidor disse que a ex-presidente da Fundação Marta Sauter sabia dos movimentos apontados como irregulares.O valor do suposto desvio é considerado parcial. Reginaldo José da Silva alegou no processo interno que “tais verbas são calculadas automaticamente pelo sistema e que eventuais divergências são compensadas pelo próprio RH”.



A denúncia ocorre em um momento crítico para a Fundação Anne Sullivan. Isso porque, a gestão de José Auricchio Junior (PSDB) quer fechar uma escola administrada pela fundação direcionada para crianças com deficiência, o que obriga pais e responsáveis a retirar as crianças da escola e matriculá-las em instituições públicas sem adequação para receber os alunos.