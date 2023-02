Gilberto Carvalho é nomeado secretário de Economia Popular da pasta do Trabalho

10/02/2023 | 08:15



O ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por dois mandatos, Gilberto Carvalho, foi nomeado para assumir o cargo de secretário de Economia Popular do Ministério do Trabalho e Emprego. A nomeação está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 10. O anúncio de que Carvalho iria para uma secretaria na Pasta do Trabalho já havia sido feito no início de janeiro, mas só agora a nomeação de fato foi feita.