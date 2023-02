Sonolento e desorganizado, Corinthuians perde para o São Bernardo no ABC

09/02/2023 | 23:39



Sonolento, desorganizado e desmotivado, o Corinthians perdeu, nesta quinta-feira, por 2 a 0, para o São Bernardo, no ABC, em duelo que fechou a sétima rodada do Campeonato Paulista.

O time do técnico Fernando Lázaro pareceu sentir muito as ausências do meia Renato Augusto e do atacante Yuri Alberto. E ainda sofreu com a determinação do São Bernardo durante os 90 minutos de jogo.

Com a derrota, o Corinthians continua com 13 pontos na liderança do Grupo C, enquanto o São Bernardo alcança os 14 pontos, em segundo no Grupo D, três atrás do líder Palmeiras.

O entusiasmo demonstrado pelas duas torcidas antes do início do jogo incentivou apenas o time do São Bernardo nos primeiros minutos de jogo. A equipe do ABC começou em ritmo muito forte e com um minuto Cássio já foi obrigado a fazer bela defesa.

O zagueiro Balbuena 'cochilou', perdeu a bola para Léo Jabá e cometeu pênalti indiscutível sobre o ex-jogador do Corinthians. Vitinho bateu com perfeição e abriu o placar, aos três minutos.

A vantagem no placar não tirou a vontade do time do São Bernardo, firme em seu propósito de continuar pressionando o Corinthians, que, por sua vez, pouco tocava na bola. Aos 14 minutos, João Carlos, de cabeça, acertou a trave de Cássio, quase fazendo o segundo gol do São Bernardo.

Sem Renato Augusto, o meio de campo do Corinthians abusou do toque de bola, mas pouco produziu para incomodar a zaga do São Bernardo, sempre muito bem armada.

Mesmo sem inspiração o Corinthians equilibrou a disputa no final do primeiro tempo. Aos 38, Adson cruzou da esquerda e Romero quase empatou. Aos 44, Giuliano cabeceou bem, mas Alex Alves fez bela defesa. Foi a única finalização correta do time alvinegro no primeiro tempo.

Os minutos finais da etapa inicial foram marcados pelo desentendimento de Fagner e João Carlos, que valeu cartão amarelo para os dois atletas.

O segundo tempo teve início semelhante do primeiro. O São Bernardo mais uma vez soube usufruir da sonolência do Corinthians para ampliar a vantagem. Aos quatro minutos, João Carlos completou boa jogada que teve início pela direita.

No desespero, o Corinthians, mesmo desorganizado, tentou pressionar, com as entradas Paulinho, Fábio Santos e Fausto Vera, deixando o São Bernardo posicionado para o contra-ataque.

Aos 22 minutos, Paulinho, em jogada individual, acertou o travessão de Alex Alves. O São Bernardo também levou perigo, aos 30 minutos, com cabeçada perigosa de Chrystian.

Aos 36, foi a vez de Roger Guedes ter a chance de pelo menos diminuir para o Corinthians. Em compensação, Rodrigo Souza por muito pouco não fez o terceiro do São Bernardo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 2 X 0 CORINTHIANS

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Hélder (Bruno Azevedo), Romércio, Rafael Vaz e Jeferson (Alex Reinaldo); Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita (Henrique Lordelo) e Chrystian; Arthur Henrique, Léo Jabá (Matheus Régis) e João Carlos (Jhony Douglas). Técnico: Márcio Zanardi.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni, Du Queiroz (Fausto Vera) e Giuliano (Júnior Moraes); Adson (Matheus Araújo), Róger Guedes e Ángel Romero (Paulinho). Técnico: Fernando Lázaro.

GOLS - Vitinho Mesquita aos três minutos do primeiro tempo. João Carlos aos quatro do segundo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vaz, Vitinho Mesquita, João Carlos, Fagner, Balbuena, Alex Reinaldo, Rony.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - Não divulgado.

LOCAL - Estádio 1º de maio, em São Bernardo.