Suárez passa em branco, mas Grêmio supera o Juventude e mantém 100% no Gaúcho

09/02/2023 | 22:10



Mesmo sem o brilho de Luís Suárez, que desta vez não conseguiu balançar as redes adversárias, o Grêmio manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Gaúcho. Na noite desta quinta-feira, em um dos jogos que fechou a sexta rodada, o tricolor fez o clássico e venceu por 3 a 2 o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo teve tempos opostos, com os visitantes dominando os 45 minutos iniciais, e o segundo sendo todo dos donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio chegou à sexta vitória seguida e lidera o estadual com folga, agora com 18 pontos. Já o Juventude conheceu a sua segunda derrota seguida e aparece apenas na oitava colocação, com seis. O Caxias, primeiro time dentro do G4, a zona de classificação, tem nove.

O Grêmio começou a partida de forma avassaladora e já nos primeiros dez minutos vencia por 2 a 0. Aos três minutos, Bitello tabelou com Pepê e deixou a sua marca. Já aos nove, Reinaldo pegou a sobra na entrada da área e chutou cruzado, mandando a bola para o fundo das redes.

Do outro lado, o Juventude até melhorou na partida após os dois gols, mas perdeu diversas chances e já nos minutos finais o Grêmio voltou a marcar. Aos 47, em uma jogada ensaiada, Luiz Suárez cobrou falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Bruno Alves apenas completar para o gol.

Se engana, porém, quem pensa que o Grêmio teve vida fácil na segunda etapa. Sem nada a perder, o Juventude se mandou ao ataque e logo aos oito minutos conseguiu descontar. Rodrigo Rodrigues foi lançado na área e bateu com categoria por cima de Brenno. A bola ainda resvalou na trave antes de entrar.

Já aos 30 foi a vez de Luiz Mandaca diminuir e colocar o Juventude de vez na partida. Depois de um cruzamento da direita, o volante apareceu entre os zagueiros para, de cabeça, mandar a bola para o gol. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o Grêmio segurou a pressão.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a disputa da sétima rodada do Campeonato Gaúcho. No domingo, o Grêmio recebe o Avenida, em sua Arena, às 16h. Já na segunda-feira, o Juventude visita o São José, no estádio Francisco Novelletto, às 20h.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 3 GRÊMIO

JUVENTUDE - Pegorari; Daniel, Danilo Boza, Felipe Carvalho (Walace) e Alan Ruschel (Da Rocha); Jean (Wesley), Luís Mandaca, Jadson e Emerson Santos (Vitinho); David (Daniel Cruz) e Rodrigo Rodrigues). Técnico: Celso Roth.

GRÊMIO - Brenno; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Bitello (Everton Galdino), Pepê, Cristaldo (Thiago Santos) e Gabriel Silva (Diogo Barbosa); Luís Suárez (Gustavinho). Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - David e Jean (Juventude) e Diogo Barbosa e Pepê (Grêmio).

GOLS - Bitello, aos 3, Reinaldo aos 9, e Bruno Alves, aos 47 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Rodrigues, aos 8, e Luis Mandaca, aos 30 do segundo.

RENDA - R$ 472.390,00

PÚBLICO - 10.912 presentes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.