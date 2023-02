Palmeiras perde dois pênaltis, mas vence Inter de Limeira com facilidade

09/02/2023 | 21:32



O Palmeiras engatou sua quarta vitória consecutiva no Paulistão e deu mais uma prova de que, como fez em 2020, 2021 e 2022, deve brigar pelo título do Estadual. Nesta quinta-feira, ganhou da Inter de Limeira por 2 a 0 no Allianz Parque com futebol ofensivo e de bom nível, ainda que tenha desperdiçado duas das três penalidades que teve a seu favor.

O triunfo que manteve o time de Abel Ferreira como o único invicto do campeonato e na liderança geral, com 17 pontos, foi construído com gols de Raphael Veiga e Piquerez, ambos no primeiro tempo. Veiga fez o dele de pênalti, mas no fim do jogo perdeu outra cobrança, bem como Dudu, que chutou para fora da marca da cal.

Antes do duelo da sétima rodada do torneio estadual o clube recebeu doações nos acessos do estádio que serão destinadas ao povo Yanomami, que enfrenta uma grave crise sanitária devido ao garimpo ilegal.

Ao contrário de boa parte dos jogos dos Paulistão, o duelo desta quinta foi de ótimo nível técnico porque foi aberto. A Inter de Limeira jogou e deixou jogar e pagou o preço de adotar essa estratégia.

O time do interior teve desempenho elogioso ao exigir ao menos três defesas de Weverton, mas não foi efetivo. Diferentemente do Palmeiras, que criou ainda mais que o rival, teve amplo domínio em alguns momentos do jogo e foi às redes duas vezes no primeiro tempo.

Com espaço para jogar, o bombardeio palmeirense incluiu bicicleta de Endrick no travessão e gols de Raphael Veiga, convertendo pênalti que Endrick sofreu, e de Piquerez. O lateral fez de três dedos o golaço da noite no Allianz Parque. O terceiro não saiu na primeira etapa porque Dudu cobrou para fora pênalti que ele mesmo sofreu e que a árbitra Edina Alves marcou com o auxílio do VAR.

Continuou bom de se ver o jogo nos últimos 45 minutos e com domínio alviverde, ampliado após a entrada do garoto Giovani, mais uma joia revelada nas categorias de base. Não houve mais gols porque o goleiro Léo Vieira apareceu com protagonismo para parar os anfitriões, incluindo em mais uma cobrança de pênalti sofrido por Giovani no fim da partida. Veiga bateu no canto esquerdo, onde Léo estava para espalmar a batida e impedir que o triunfo palmeirense virasse goleada.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 0 INTER DE LIMEIRA

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael (Luan), e Raphael Veiga; Dudu (Breno Lopes), Endrick (Giovani) e Rony (López). Técnico: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA - Léo Vieira; Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mario; Claudinei, Uillian Correia (Canesin) e Matheus Oliveira (Jean Martim); Everton Brito (Bill), Iago (Eliandro) e Chrigor (Jonathas). Técnico: Pintado.

GOLS - Raphael Veiga, aos 17, e Piquerez, aos 35 minutos do ´rimeiro tempo.

ÁRBITRA - Edina Batista Alves.

CARTÃO AMARELO - Eliandro.

PÚBLICO - 31.855 torcedores.

RENDA - R$ 1.448.695,22.

LOCAL - Allianz Parque.