GCM de Santo André recebe novo armamento para reforçar segurança

Da Redação



09/02/2023 | 19:44



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, recebeu 21 novas pistolas nesta quinta-feira (9) para equipar a Guarda Civil Municipal (GCM) e reforçar o combate à criminalidade. A cerimônia de entrega do armamento ocorreu no COI (Centro de Operações Integradas).

“Nosso programa de investimento no combate à criminalidade é permanente, fazemos um trabalho constante e incansável em valorizar os nossos profissionais. Desde o estatuto da GCM, com valorização real do salário e plano de carreira, novos uniformes e viaturas. Com isso, os resultados chegam ao cidadão, proporcionando mais segurança para a nossa gente", destacou o prefeito Paulo Serra. As novas armas foram adquiridas por meio de emenda parlamentar federal no valor de R$ 90 mil destinada ao município no ano passado.

Em 2022, a cidade já havia recebido 100 pistolas lotadas anteriormente na Polícia Civil e doadas pelo Governo do Estado e que passaram a incorporar o armamento balístico da GCM, além de outras 26 pistolas adquiridas também por meio de recursos provenientes de emenda parlamentar federal.

O prefeito Paulo Serra destacou ainda que é necessária uma mudança na legislação para que o trabalho das polícias seja mais efetivo. "Hoje a questão do roubo e furto é o que mais gera apreensão da população. A gente sabe, por exemplo, que o roubo de celulares tem, infelizmente, um mercado, e vamos reforçar a nossa luta no município para que este novo Congresso Nacional, com novos deputados, tenha o compromisso forte de rever a Lei de Execução Penal. As polícias nunca prenderam tanto, nunca se teve tanta inteligência e, mesmo assim, a sensação de insegurança aumentou em todo o país", lamentou o prefeito.