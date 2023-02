Messi sofre lesão na coxa e pode desfalcar PSG diante do Bayern, diz jornal

09/02/2023 | 18:23



A paz e tranquilidade parecem longe de se estabelecer no Paris Saint-Germain. Depois de celebrar a volta do recuperado Neymar, contando com o brasileiro para o embate de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, terça-feira, diante do Bayern de Munique, em Paris, o técnico Christophe Galtier agora ganha dor de cabeça com lesão muscular de Messi - já não conta com Mbappé, também machucado.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, o argentino está fora do jogo diante do Monaco, pelo Campeonato Francês, agendado para este sábado, e virou dúvida para o embate com os alemães por causa de um problema na coxa.

O astro teria sentido uma sobrecarga nos tendões. Ainda de acordo com a imprensa francesa, exames iniciais não detectaram ruptura fibrilar, o que dá uma leve esperança de o time contar com o jogador no Parque dos Príncipes. O clube não comentou sobre o assunto, mas somente jovens e reservas trabalharam nesta quinta.

Messi atuou os 90 minutos na visita ao Olympique, em Marselha, pela Copa da França, na quarta-feira. O time de Paris saiu derrotado por 2 a 1 e acabou caindo precocemente nas oitavas de final. O argentino atuou no ataque ao lado do brasileiro Neymar, mas ambos pouco produziram.

Galtier não vem contando com Mbappé nos últimos jogos e o PSG chegou a anunciar que seu camisa 7 estaria fora de combate contra os alemães. Mbappé sofreu uma lesão na coxa e o período de recuperação estimado era de três semanas. Portanto, depois da ida da Liga dosa Campeões.

Desde então o PSG não falou mais sobre como anda a recuperação do jogador e o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, chegou a ironizar a possível ausência. "Evidentemente eles podem estar blefando. Não creio que estará ausente e me preparo para o jogo com se ele fosse jogar."