Vendas da indústria de materiais de construção caem 3,9% em janeiro, diz Abramat

09/02/2023 | 17:37



O faturamento da indústria de materiais de construção em janeiro caiu 3,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, e teve alta de 1,4% na comparação com dezembro, de acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

No acumulado dos últimos 12 meses (entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023), o setor acumula uma retração de 6,3% no faturamento perante os 12 meses anteriores. A indústria de materiais de construção teve queda de 6,9% em 2022 na comparação com 2021.

Para 2023, a associação acredita em uma recuperação das vendas, com crescimento de 2% na comparação com 2022.

Entre os fatores positivos está a demanda aquecida no setor de obras residenciais, que deve ser reforçado pelos estímulos ao Minha Casa Minha Vida (MCMV), além de retomada de obras de infraestrutura, na visão da Abramat.