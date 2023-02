Volume de aplicações cresce 11,7% em dezembro e chega a R$ 5,05 tri, diz Anbima

09/02/2023 | 17:18



O volume financeiro investido pelo brasileiro cresceu 11,7% em dezembro de 2022 ante igual período do ano anterior e chegou a R$ 5,054 trilhões investidos. Os números são de levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O varejo tradicional respondia por R$ 1,91 bilhão desse patrimônio líquido (PL) total; o varejo alta renda, R$ 1,42 bilhão; e o segmento private, R$ 1,72 bilhão.

O crescimento foi puxado pelo cliente do varejo, quando somados os segmentos tradicional e alta renda (geralmente, clientes com renda mensal superior a R$ 15 mil). O chamado "varejo alta renda" teve uma expansão de 16,2% em dezembro do ano passado ante igual mês de 2021. O varejo tradicional teve uma alta de 13,3. Já o private registrou avanço de 7,3% no patrimônio liquido.

Em dezembro, o segmento varejo contava 143,6 milhões de contas. O private totalizava 153,1 mil contas e 68,3 mil grupos econômicos, segundo o levantamento.

Considerando o patrimônio total, a renda fixa respondia por 60,3% do volume aplicado em dezembro, encerrando o segundo ano com crescimento nessa classe de ativo. Em dezembro de 2021, a renda fixa representava 56,8% do PL. Já a renda variável teve uma queda na participação pelo segundo ano consecutivo, passando de 19,5% em dezembro de 2021 para 17,1% no mês retrasado.

Os títulos isentos LCI e LCA foram os que mais cresceram nos últimos quatro anos. As LCAs chegaram a R$ 317,6 bilhões em dezembro de 2022, o que significa um crescimento de 76% ante dezembro de 2021. Em dezembro de 2018, as LCIs somavam R$ 139,2 bilhões. As LCIs totalizaram R$ 217,2 bilhões, uma alta de 67,6% na mesma base de comparação. Em dezembro de 2018, as LCIs somavam R$ 147,2 bilhões.