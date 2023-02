Vem aí! Disney anuncia Toy Story 5, Frozen 3, Zootopia 2 e Divertidamente 2

09/02/2023 | 17:10



Se depender da Disney, algumas franquias não vão ser esquecidas tão cedo! Durante reunião entre os investidores da empresa de Mickey Mouse, o CEO Bob Iger supreendeu a todos com o anúncio da sequência de filmes que fazem o coração das crianças - e dos adultos - baterem mais forte.

De acordo com o The Wrap, o chefão contou que Toy Story 5, Frozen 3, Zootopia 2 e Divertidamente 2 estão em fase de desenvolvimento e as produções de cada trama seguem a todo vapor.

Até o momento, os títulos finais, sinopses ou qualquer informações sobre os projetos continuam guardados a sete chaves no cofre de Walt Disney. Contudo, Iger afirmou que a compania pretende investir cada vez mais em antigas franquias que continuam fazendo sucesso.

Na mesma reunião, ele contou que a plataforma de streaming Disney+ teve uma queda de assinantes, além de que 7000 funcionários foram demitidos. Talvez este seja o motivo de apostarem em personagens já conhecidos e com maiores chances de garantir lucros, né?