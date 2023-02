Daniel Silveira, ex-deputado e PM da reserva, é transferido para Bangu 8

09/02/2023 | 15:28



O ex-deputado federal Daniel Silveira foi transferido na quarta-feira, 8, ao presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. A cadeia abriga policiais militares condenados e é a mesma onde estão o ex-vereador carioca Gabriel Monteiro e o ex-deputado Roberto Jefferson.

Silveira foi preso pela Polícia Federal na semana passada, um dia após encerrar oficialmente seu mandato parlamentar. Ele foi levado à prisão por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Condenado no ano passado a quase nove anos de prisão, o ex-deputado estava solto após receber indulto do então presidente Jair Bolsonaro. Deveria, porém, cumprir uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e não poderia acessar as redes sociais. Essas determinações teriam sido desobedecidas, o que motivou a prisão.

Na sexta-feira passada, 3, Daniel Silveira passou por audiência de custódia, na qual teve sua prisão preventiva confirmada. Desde que havia sido preso, ele aguardava por transferência no presídio de Benfica, porta de entrada do sistema prisional carioca.

O ex-deputado foi preso em sua casa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Na ocasião, a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão em imóveis e automóveis de Silveira. Na casa dele, os agentes encontraram R$ 280 mil em dinheiro vivo.