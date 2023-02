Familiares de Britney Spears planejaram nova intervenção

09/02/2023 | 15:11



A família de Britney Spears planejou uma intervenção para ajudar a cantora com seu novo problema: a Princesinha do Pop está tomando remédios para se sentir mais eufórica. Segundo notícia publicada pelo site norte-americano TMZ nesta quinta-feira (9), fontes próximas à artista revelaram que ela teria parado de tomar os remédios para estabilizar o humor.

No plano criado por Sam Ashgari, o empresário de Britney alugaria uma casa para que ela morasse por dois meses enquanto receberia acompanhamento médico e psicológico. O marido da estrela iria levar Spears para lá na última terça-feira, dia 7, mas deu errado quando ela desconfiou do que estava rolando.

Mesmo assim, Britney aceitou se consultar com seu médico e o encontro já aconteceu na última quarta-feira, dia 8. Uma das fontes do site contou que tem medo de que a cantora acabe morrendo, já que os remédios estão fazendo com que ela perca o controle.