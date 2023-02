Ao deixar filhos, Gerard Piqué sai com porta malas do carro aberto para não encontrar Shakira

09/02/2023 | 15:11



E a polêmica continua... Na última quarta-feira, dia 8, Gerard Piqué foi visto deixando seus filhos Milan e Sasha, de dez e oito anos de idade, na casa de Shakira. Mas o que chamou a atenção da imprensa foi o jeito que o ex-jogador do Barcelona saiu do local. Ele não se lembrou de fechar o porta malas do carro quando viu que as crianças já haviam entrado no prédio.

Piqué foi flagrado por uma emissora espanhola, que filmou toda a situação e publicou nas redes sociais. Nos comentários, os internautas falaram que o atleta saiu tão rápido sem nem verificar o carro porque viu Shakira na porta da casa e não queria falar com ela.

Mais processos...

Além de estar passando por problemas pessoais, Gerard Piqué também sofre com um processo movido contra a empresa Kosmos, da qual o atleta é sócio. Segundo o jornal El Economista, movimentações estranhas ocorreram na conta do craque no dia 12 de outubro de 2022. O grupo do ex-marido de Shakira teria recebido mais de um milhão de euros, o equivalente a mais de cinco milhões e meio de reais, e depois ele passou 669 mil euros, o que beira os três milhões de reais, para uma pessoa não identificada.