Fabiana Justus anuncia gravidez do terceiro filho

09/02/2023 | 15:10



2023 promete ser um ano atarefado e cheio de ternura para alguns famosos. Isso porque eles vão aumentar a família, dando boas-vindas a um bebezinho. Fabiana Justus e o marido, Bruno Levi D''Ancona, anunciaram no dia 9 de fevereiro que estão esperando o terceiro filho.

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, a filha de Roberto Justus contou a novidade de forma divertida, quando aparece em frente à TV e abre o roupão, mostrando a barriga da gestação. Na tela, Joey, em uma cena da série Friends, arregala os olhos, e as filhas gêmeas do casal, Chiara e Sienna, surgem com cartazes e com os dois cachorros da família, celebrando a vinda do irmãozinho.

Bebê número 3 está vindo, escreveu Fabiana.