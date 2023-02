Índice de preços da Ceagesp fecha janeiro em queda de 2,62%

09/02/2023 | 15:03



O índice de preços Ceagesp encerrou o mês de janeiro em queda de 2,62%. No acumulado de 12 meses, o índice registra alta de 5,43%. O setor de diversos puxou o desempenho no mês, com variação negativa de 9,76%. "Isso se deu principalmente pelo arrefecimento de preço da cebola nacional, que começou o mês comercializada, em média, a R$ 5,50/kg e encerrou o período com um preço médio de R$ 3,85/kg, redução de 30%. Entre a primeira e a segunda semana de janeiro, o produto registrou um aumento de 57,4% no volume de entrada (no entreposto), informou a Ceagesp.

O setor de frutas registrou queda de 4,20% no mês e, nos últimos 12 meses, alta de 11,70%. As principais reduções foram do limão taiti (-45,03%), abacate geada (-29,31%) e banana nanica (-23,93%) e as principais altas do mamão havaí (+44,75%), melancia (+33,90%) e manga Tommy Atkins (+18,58%). Sobre o limão taiti, a Ceagesp registrou, até a semana do dia 20, aumento de 60% no volume de entrada do produto. "Com o bom abastecimento da fruta no mercado atacadista, o produto encerrou o período com um preço médio de R$ 1,38/kg."

O setor de legumes teve queda de 0,88% no mês e, nos últimos 12 meses, acumula recuo de 12,3%. As principais reduções ocorreram nos preços do pimentão amarelo (-49,70%), pimentão vermelho (-48,61%), e vagem macarrão (-30,82%) e as principais altas ocorreram nos preços da berinjela comum (+69,30%), da cenoura (+46,73%) e da abobrinha italiana (+43,91%).

O setor de verduras variou positivamente 17,25% em janeiro e, nos últimos 12 meses, acumula alta de 1,94%. As principais altas ocorreram nos preços do rabanete (+71,15%), alface lisa (+48,34%) e alface crespa (+48,30%). As principais reduções ocorreram nos preços do milho verde (-18,94%), hortelã (-10,09%) e manjericão (-7,41%).

Sobre as alfaces, o Ceagesp destacou: "As chuvas que atingiram as regiões produtoras acabaram favorecendo o aparecimento de doenças e perdas na produção dos itens. Consequentemente, a baixa produtividade nas lavouras fez com que a caixa de 18 unidades da alface lisa finalizasse o período ao preço médio de R$ 38,48 e a alface crespa encerrasse a R$ 35,99."

O setor de diversos teve queda de 9,76% no mês e alta de 31,10% nos últimos 12 meses. Além da cebola, com queda de 34,15% no mês, as principais reduções ocorreram nos preços do coco seco (-7,16%) e dos ovos vermelhos (-5,48%). As principais altas ocorreram nos preços do amendoim com casca (+6,38%), amendoim sem casca (+5,46%) e ovos de codorna (+2,72%).

O setor de pescados variou 0,39% e, nos últimos 12 meses, acumula queda de 1,89%. As principais reduções ocorreram nos preços da lula congelada (-18,27%), pescada branca (-17,17%), e do cação azul (-13,02%). As principais altas ocorreram nos preços da anchova (+42,22%), corvina água salgada (+21,81%) e cavalinha (+16,55%).