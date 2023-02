Netflix: segunda temporada de Cidade Invisível ganha teaser; confira

Da Redação

Do 33Giga



09/02/2023 | 14:55



A Netflix lançou um teaser da segunda temporada de Cidade Invisível, produção nacional que conquistou multidões no Brasil e no mundo. São as primeiras cenas que da série, após uma espera de dois anos. Além do retorno de nomes já conhecidos do público, o vídeo traz novos personagens e dá um gostinho do que vem por aí nos episódios que estreiam em breve.

Nesta segunda temporada de Cidade Invisível, após um bom tempo ausente, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida.

Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, Eric percebe que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Ao mesmo tempo, ao tentar protegê-la, ele se torna uma ameaça para o delicado balanço entre natureza e as entidades.

O teaser de Cidade Invisível é narrado parcialmente na língua indígena tukano, trazida à tela pela personagem da Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario). “Estamos levando a segunda temporada para Belém, um centro urbano rico de histórias. Os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”, diz Carlos Saldanha.

Realizada pela Pródigo Filmes, Cidade Invisível tem Carlos Saldanha como criador e produtor executivo e Luis Carone como diretor-geral, além de Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista na direção.

SOBRE CIDADE INVISÍVEL – SEGUNDA TEMPORADA

Criado Por: Carlos Saldanha

Direção Geral: Luis Carone

Direção: Luis Carone, Cassiano Prado, Graciela Guarani e Luciana Baptista

Produzido Por: Francesco Civita e Beto Gauss

Produção Executiva: Carlos Saldanha, Francesco Civita, Beto Gauss, Renata Grynszpan, Marcelo Máximo, Luisa Adegas, Caito Ortiz e Marco Anton

Roteirista Chefe: Mirna Nogueira

Roteiristas: Antonio Arruda, Fábio Leal, Iris Junges, Letícia Fudissaku, Luíza Fazio, Regina Negrini e Rodrigo Baptista

Colaboradores de Roteiro: Leticia Fudissaku e Marcos Ferraz

Elenco: Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Manu Dieguez, Letícia Spiller, Simone Spoladore, Zahy Guajajara, Kay Sara, Julia Konrad, Rodrigo dos Santos, Tatsu Carvalho, Marcos de Andrade, Mestre Sebá, Ermelinda Yepario e Tomás de França