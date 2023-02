Al Hilal pode surpreender na final, afirma técnico

Da Redação



09/02/2023



Ídolo do Al Hilal em duas temporadas como jogador, o técnico Sérgio Soares acredita que o time saudita pode surpreender na final do Mundial de Clubes. A equipe enfrenta no próximo sábado o Real Madrid, que ontem venceu a semifinal contra o Al Ahly.



“Nos seus quase 57 anos de história, o Al Hilal sempre foi time técnico. A maior prova disso foi levar o Rivelino para lá em 1979. A torcida gosta de jogadores técnicos, que envolvem o adversário, principalmente do meio para frente. E hoje, essa característica é muito latente com o próprio Michael, um jogador rápido, e o Marega”, explica.



Conhecido por conquistar a Copa Paulista de 2003 como jogador e a Copa do Brasil de 2004, ambos com o Santo André, o treinador destaca que, cada vez mais, o Al Hilal “vai para dentro da sua própria história”. Ele acrescenta ainda que, agora, com a globalização e a recente Copa do Mundo, onde a base da seleção da Arábia Saudita era do Al Hilal, o lado emocional da equipe é muito mais forte. “O árabe mudou, tem um perfil emocional mais confiante. Estão acostumados com jogos grandes. Há dois meses eles estavam na Copa e são ainda mais preparados para enfrentar este jogo”.



FLAMENGO

Em relação à partida em que o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal, Soares destaca que o Rubro Negro estava desajustado e fisicamente abaixo do esperado, frente a um rival em meio de temporada e tecnicamente mais preparado. “Não foi surpresa nenhuma o Al Hilal ter passado. A coragem do Ramón Díaz de colocar um volante de marcação demonstrou a coragem do clube no jogo.”



NO AL HILAL

Sérgio Soares vestiu a camisa do Al Hilal nas temporadas 1992/1993 e 1994/1995. Ganhou título de melhor estrangeiro nas duas passagens e era ídolo no clube, sendo lembrado e recebendo o carinho do torcedor, agora pelas redes sociais, ainda hoje. Ganhou duas vezes a Liga dos Campeões Árabes, além da Copa da Federação e Copa do Rei.