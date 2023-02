Santo André e Água Santa disputam clássico regional

09/02/2023 | 13:21



Embalado por duas vitórias seguidas - em cima da Portuguesa por 2 a 1 e Ituano por 3 a 0 -, o Água Santa volta a campo hoje e terá mais uma difícil missão neste Paulistão. Fora de casa, o time de Diadema visita o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, às 18h, em confronto válido pela sétima rodada. Isso porque, os donos da casa, apesar de virem de derrota para o São Paulo (1 a 0), tinham embalado duas vitórias nos últimos três jogos.



O Santo André tem 10 pontos no Grupo D. Já o Água Santa, que também está invicto nas últimas quatro rodadas, tem oito pontos no Grupo B. O técnico Vinícius Bergantin vai poder contar com o retorno do goleiro Felipe Costa para armar o Santo André. O camisa 1 está recuperado de uma lesão no posterior da coxa direita e está disputando vaga com Lucas Frigeri, que atuou bem contra o São Paulo e deve ser mantido.



No restante, a tendência é que a formação seja a mesma que vem atuando. A maior preocupação do comandante é em relação aos pendurados, já que Matheus Mancini, Marthã, Nenê Bonilha e Pablo estão com dois cartões amarelos. Do outro lado, o Água Santa finalizou a sua preparação para o duelo com um trabalho tático na tarde desta quarta-feira. O lateral-esquerdo Patrick Brey e o volante Igor Henrique são dúvidas, já que estão em final de tratamento junto ao departamento médico. O primeiro sofreu um choque no joelho e o segundo está tratando um problema muscular. Caso sigam sem condições de jogo, o técnico Thiago Carpini deverá manter a formação que venceu e jogou bem contra o Ituano na rodada passada.