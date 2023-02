São Bernardo quer se manter na zona de classificação

Da Redação



09/02/2023 | 13:18



O São Bernardo FC quer se manter na zona de classificação do Grupo D, às 21h30 de hoje, ao receber o Corinthians em casa, no Estádio Primeiro de Maio. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista.



Na última rodada, a equipe comandada por Márcio Zanardi venceu a Ferroviária por 1 a 0. “Não sabemos se haverá a possibilidade de enfrentá-los novamente. É um privilégio jogar partidas desse porte, mas vamos ter a mesma coragem e nossa convicção. A maior motivação é a torcida, Temos jogadores experientes, que estão acostumados com jogos assim”, destacou o treinador.



O Corinthians quer dar sequência ao bom momento neste início de ano. As três vitórias seguidas deram paz e confiança ao começo de trabalho do técnico Fernando Lázaro. A equipe vem de uma vitória convincente sobre o Botafogo-SP por 2 a 0 e agora mira o quarto triunfo seguido, diante do São Bernardo.



Essa marca não é batida desde março de 2021. O Corinthians, do então técnico Vagner Mancini, venceu Ponte Preta, São Caetano, Salgueiro (Copa do Brasil) e Mirassol. No ano anterior, com Tiago Nunes no comando, a equipe também alcançou quatro vitórias consecutivas, diante de Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol, todas pelo estadual. Já em 2018, com Fábio Carille à beira do campo, o Corinthians conseguiu em dois momentos derrotar adversários em quatro partidas seguidas. Primeiro, no Paulistão, bateu São Caetano, Ferroviária, São Paulo e Novorizontino. Depois, bateu Palmeiras (estadual), Fluminense (Brasileirão), Independiente (Libertadores) e Paraná (Brasileirão).



O Corinthians é líder do Grupo C do Paulistão e tem agradado o torcedor. Os ajustes táticos de Lázaro, especialmente do meio para frente, se mostraram acertados até aqui. O meia Renato Augusto segue em alta, o atacante Róger Guedes vive grande momento e até o volante Roni, antes criticado pela torcida, tem feito atuações seguras. "O grupo está se formando, ideias estão sendo colocadas e isso está sendo assimilado. Está cada vez mais a cara do Corinthians. A gente teve o controle durante todo o jogo, sendo que no primeiro tempo foi maior, impondo ritmo de jogo com e sem a bola", disse. Há uma expectativa para Yuri Alberto voltar a campo como titular no jogo de hoje. (com Estadão Conteúdo)