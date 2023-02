Marcos Mion é convidado para participar do Jogo das Estrelas da NBA nos Estados Unidos

09/02/2023 | 13:11



Olha ele! Marcos Mion foi convidado pela National Basketball Association (Associação Nacional de Basquetebol, em português), NBA, para participar do Jogo das Estrelas, que irá rolar no dia 17 de fevereiro, nos Estados Unidos. O anúncio dos nomes foi feito recentemente através das redes sociais do evento.

Caso você não saiba, o atual apresentador do Caldeirão é apaixonado pelo esporte, inclusive tem uma quadra personalizada em sua casa. Nos últimos dias, ele vinha compartilhando vídeos treinando e prometendo uma surpresa pelos seguidores. Veio aí, né?

Vale lembrar que essa é uma honra para poucos. Além de Mion, os únicos brasileiros que já foram convidados para o evento são os ex-jogadores Anderson Varejão e Oscar Schmidt.