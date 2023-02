Rei Charles III quer presença de Príncipe Harry em sua coroação

09/02/2023 | 13:11



Será que acontecerá uma reunião? O Rei Charles III supostamente quer a presença de Príncipe Harry na sua coroação, que acontecerá no dia 6 de maio. Uma fonte próxima à família real britânica informou à revista People que o novo governante do Reino Unido, apesar de todas as polêmicas envolvendo o lançamento do livro O Que Sobra, gostaria de ver seu filho caçula na celebração, que acontecerá na Abadia de Westminster.

É uma ocasião tão importante para Charles, e ele gostaria que seu filho estivesse na coroação para testemunhar. Ele gostaria de ter Harry de volta na família. Se eles não resolverem isso, sempre será parte do reinado do rei e como ele deixou sua família desarticulada. Ele tem uma reputação de pai distante e seria terrível para ele continuar, disse o informante.

O historiador real Robert Lacey também conversou com o veículo e declarou:

Além da esperança paterna de se reunir com seu filho, um dos trabalhos da família real é mostrar como lidar com os problemas que todos temos de uma maneira humana e ponderada. será um sucesso para a família no futuro não é necessariamente reconciliação, mas aceitação mútua de diferentes ideias e prioridades.

Ele ainda comentou as tensões entre Harry e Meghan e os demais membros da realeza:

É quase um insulto perguntar: quando eles vão se beijar e fazer as pazes? Houve algumas divergências muito graves entre eles. Mas o Jubileu de Platina e os funerais da rainha e do príncipe Philip demonstraram que eles poderiam deixar de lado a inimizade pessoal em prol de uma causa maior. E é disso que se trata a coroação.

Uma fonte do palácio ainda teria revelado ao veículo que o duque e a duquesa de Sussex serão convidados para a coroação, mas um informante do casal disse que um convite ainda não foi feito e que não houve nenhum movimento em direção à reconciliação.