Paulinho Vilhena revela o sexo e o nome do primeiro filho

09/02/2023 | 13:10



Paulinho Vilhena não poderia estar mais feliz. O ator será papai pela primeira vez e agora descobriu o sexo do bebê! Nesta quinta-feira, dia 9, ele anunciou que ele e a noiva, Maria Luiza, fizeram um chá revelação na presença de amigos e familiares. Foi quando descobriram que eles vão ser papais de uma menina! Os dois descobriram o sexo da criança ao estourarem uma bexiga e receberem uma chuva de papel picado na cor rosa. E tem mais! Paulinho ainda contou que a filha vai se chamar Manoela.

O pôr do sol da tarde de ontem parecia que já anunciava a chegada de Manoela, antes mesmo da revelação. E foi assim que aconteceu, grato pela benção meu Deus!!! Seremos papai e mamãe de uma menina. Manoela Silveira de Vilhena Moraes te queremos, te aceitamos e te celebramos com muito amor, nossa filha, escreveu ele ao postar imagens do chá de revelação.

Lembrando que Paulinho Vilhena e Maria Luiza ficaram noivos durante uma viagem para Amsterdã, na Holanda, enquanto andavam em uma pista de gelo.

Felicidades à família!