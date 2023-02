O que fazer em Budapeste – Principais passeios e dicas

Maria Beatriz Vaccari

Cortada pelo rio Danúbio, a capital da Hungria é uma das cidades mais bonitas do leste europeu. Neste post, veja dicas de hotéis, restaurantes e descubra o que fazer em Budapeste.

Budapeste fica na parte norte da Hungria. Além de ser a capital, a cidade é a mais populosa do país.

O Danúbio corta o destino e tem um papel importante em sua história. Antigamente, a cidade era dividida em dois territórios: Buda (região alta e montanhosa, situada à margem esquerda do rio) e Peste (cidade baixa localizada ao lado direito da água).

Em 1873, as regiões se juntaram para formar o município de Budapeste.

Não existem voos diretos do Brasil a Budapeste. Várias companhias aéreas, contudo, oferecem rotas com destino final à capital da Hungria.

A Lufthansa, por exemplo, faz escalas na Alemanha antes de chegar à Budapeste. TAP e KLM, por sua vez, param em Portugal e Holanda, respectivamente.

Para quem já está na Europa, a dica é tentar encontrar voos de companhias low cost ou viajar de trem. Há também a opção de pegar um barco em Viena, na Áustria, que passa pela Bratislava antes de chegar a Budapeste.

É possível ir a todas as partes de Budapeste usando transporte público. O sistema da cidade é composto por ônibus, metrô, bonde, trólebus e tram. Há também linhas de trem que levam a cidades vizinhas e bairros mais afastados do centro.

Alugar uma bicicleta e explorar o destino pedalando também é uma boa opção. Além disso, dá para utilizar carros de aplicativos e táxis.

Caso o objetivo seja ter mais liberdade quando o assunto é locomoção, o recomendado é alugar um carro.

A plataforma Mobility reúne as melhores locadoras do mundo em um único local. Com ela, é possível encontrar os melhores preços para alugar um veículo em Budapeste.

Os meses de primavera e outono são as melhores épocas para ir a Budapeste. Nesses períodos, é possível explorar a cidade sem enfrentar temperaturas extremas.

No verão a capital – literalmente, já que os termômetros passam de 30°C. Além disso, o alto número de turistas faz com que os preços de hotéis subam.

Já no inverno as tarifas de hospedagem ficam um pouco mais baratas e as ruas são tomadas por uma camada branca de neve. É durante essa época que o destino recebe vários mercados de Natal, que podem dar um toque especial ao roteiro.

O seguro viagem é obrigatório na Hungria. A melhor opção para economizar é contratar esse serviço com antecedência.

Plataformas como a Seguros Pomo permitem comparar pacotes oferecidos por diversas operadoras.

Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS15 têm 15% de desconto. Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

As principais atrações em Budapeste são:

Parlamento Húngaro Ponte das Correntes Basílica São Estevão Óperade Budapeste Parque Városliget e Castelo Vajdahunyad Praça dos Heróis Váci utca Igreja de Matias Bastião dos Pescadores Termas Széchenyi

Parlamento Húngaro

DepositPhotos Parlamento Húngaro

O prédio do Parlamento Húngaro é um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa. Ele fica na bela praça Kossuth Lajos, às margens do Danúbio.

Além de apreciar o visual externo da construção, vale a pena realizar o tour por dentro do prédio. As visitas duram cerca de 45 minutos e permitem observar salas enormes com obras de arte e decorações incríveis.

Endereço: Kossuth Lajos tér 1-3

Kossuth Lajos tér 1-3 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábado e domingo, das 8h às 16h.

Ponte das Correntes

DepositPhotos Ponte das Correntes

A Ponte das Correntes interliga as antigas áreas de Buda e Peste. Ela foi essencial para o processo de união das cidades.

A construção foi inaugurada em 1849 e exibe alguns diferenciais que conquistam os turistas, como os grandes leões esculpidos em pedra.

Basílica São Estevão

DepositPhotos Basílica São Estevão

A Basílica São Estevão é o maior prédio religioso de toda a Hungria. Imponente, presta homenagem a Estevão I, primeiro rei do país.

O templo fica no ponto mais alto de Budapeste, localizado no Centro Histórico. Quem passa por ali pode visitar seu interior e subir nas torres, que oferecem vistas privilegiadas da cidade.

Endereço: Szent István tér 1

Ópera de Budapeste

DepositPhotos Ópera de Budapeste

O prédio da Ópera de Budapeste é outra joia arquitetônica da capital húngara. O projeto em estilo neorrenascentista foi bancado por Francisco José I, imperador da Áustria e rei da Boêmia, no final do século 19.

Vale a pena realizar um tour no local ou visitá-lo para assistir a algum espetáculo.

Endereço: Andrássy út 22

Parque Városliget e Castelo Vajdahunyad

DepositPhotos Castelo Vajdahunyad

Perfeito para um piquenique, o Parque Városliget conta com uma enorme área verde. Além das trilhas, o complexo é lar de atrações como zoológico e parque de diversões.

Outro destaque do Parque Városliget é o Castelo Vajdahunyad, que foi construído para celebrar os mil anos da Hungria, em 1896. Atualmente, o local abriga o Museu da Agricultura Húngara.

Endereço: Kós Károly stny

Praça dos Heróis

DepositPhotos Praça dos Heróis

Conhecida como uma das praças mais importantes de Budapeste, a Praça dos Heróis fica pertinho do Parque Városliget. Seu conjunto arquitetônico é reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Além de ficar próxima a museus incríveis, a praça é lar de monumentos históricos e imponentes. Suas estátuas prestam homenagens aos líderes das tribos que fundaram o país.

Váci utca

DepositPhotos Váci utca

A Váci utca é uma das vias de pedestres mais famosas da cidade. O local é ideal para passeios a pé tanto de dia como à noite.

Ao caminhar por lá, é possível encontrar lojas de roupas conceituadas, mercadinhos, cafés charmosos, bares e muitos restaurantes.

Igreja de Matias

DepositPhotos Igreja de Matias

O bairro histórico do Castelo Real é lar de pontos turísticos como a Igreja de Matias. O local é o maior templo católico da Hungria e chama atenção com seu visual neogótico.

Vale a pena destacar que, ao longo dos anos, a igreja foi palco de momentos históricos. Entre eles, a coroação de Carlos IV, em 1916.

Endereço: Szentháromság tér 2

Bastião dos Pescadores

DepositPhotos Bastião dos Pescadores

Próximo à Igreja de Matias, o Bastião dos Pescadores é outro local que precisa estar em um roteiro para Budapeste.

Com sete torres e uma fortaleza, a construção fica na antiga região de Buda e tem um mirante que permite contemplar Peste de forma inesquecível.

Endereço: Szentháromság tér

Termas Széchenyi

DepositPhotos Termas Széchenyi

Indicado para quem quer relaxar, o Széchenyi é um famoso spa termal em Budapeste. Ali, é possível explorar os tradicionais banhos em estilo romano.

O complexo tem várias piscinas com águas quentes, que contam com componentes e minerais diferenciados. Há opções internas e uma grande área molhada na área externa.

Endereço: Állatkerti krt. 9-11

Állatkerti krt. 9-11 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 20h.

Onde comer em Budapeste

A gastronomia é um dos pontos altos de Budapeste. Abaixo, veja três indicações de restaurantes imperdíveis:

Onyx

Gundel

New York

Onyx

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Muhely ?? \\ Onyx Restaurant (@onyx_restaurant_budapest)

Referência em alta gastronomia, o Onyx serve algumas das receitas mais conceituadas da capital da Hungria. Vale a pena provar pratos como o coelho marinado com vinagrete balsâmico e experimentar o famoso vinho Tokaji Aszú.

Gundel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gundel Cafe Patisserie Restaurant (@gundel.restaurant)

Especializado em pratos típicos, como goulash, o Gundel recebe os visitantes em um belo ambiente clássico com pinturas e pratos de porcelana. O empreendimento também serve deliciosos peixes.

New York

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por New York Cafe Budapest (@newyork_cafe_budapest)

O charmoso café New York transporta o público para a Budapeste de antigamente. Lustres enormes, teto talhado e colunas marcantes são alguns dos elementos de chamam atenção no ambiente.

Onde ficar em Budapeste

É possível encontrar boas opções de hotéis tanto na antiga região de Buda como em Peste. Recomendamos três acomodações:

Hilton Budapest

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hilton Budapest (@hiltonbudapest)

Próximo à Igreja de Matias, o Hilton Budepest foi construído no prédio de um antigo convento. Além de mesclar aspectos modernos a ruínas antigas, o local oferece acomodações com vista para o Danúbio e o Parlamento.

—

easyHotel Budapest Oktogon

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por easyHotel Budapest Oktogon (@easyhotelbudapest)

Indicado para quem busca um local sem luxo, mas confortável, o easyHotel Budapest Oktogon costuma ter tarifas acessíveis. Bem localizado, o empreendimento oferece fácil acesso ao metrô.

—

Corinthia Budapest

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthia Budapest (@corinthiabud)

Baseado em um luxuoso prédio dos anos 1800, o Corinthia Budapest fica próximo aos principais pontos turísticos da cidade. O complexo tem spa, restaurantes e bares.

—

