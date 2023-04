O que fazer em Budapeste – 10 atrações imperdíveis e dicas

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



19/04/2023 | 17:55



Cortada pelo rio Danúbio, a capital da Hungria é uma das cidades mais bonitas do leste europeu. Neste post, veja dicas de hotéis, restaurantes e descubra o que fazer em Budapeste.

Vale saber, de cara, que a cidade é dividida em duas: Buda, a área mais classuda, e Peste, a mais moderninha. E o melhor de tudo é que, em ambas, há muitas atrações e pontos turísticos. Vou deixar aqui todas as dicas para você explorar a capital húngara.

O que fazer em Budapeste

DepositPhotos Budapeste fica às margens do rio Danúbio

Com uma história rica, arquitetura de encher os olhos e uma cena cultural pulsante, Budapeste reúne muito o que fazer. Entre as atrações de Peste, por exemplo, estão o famoso Parlamento, as Termas Széchenyi e a agitada vida noturna.

Buda, por sua vez, tem um castelo lindíssimo, cercado por vários museus, galerias de arte e restaurantes pitorescos. E o melhor de tudo é que, no meio das duas, estão as pontes maravilhosas que passam por cima do Danúbio e criam cenas inesquecíveis de cartões-postais.

As principais atrações de Budapeste são:

Parlamento Húngaro Ponte das Correntes Basílica São Estevão Óperade Budapeste Parque Városliget e Castelo Vajdahunyad Praça dos Heróis Váci utca Igreja de Matias Bastião dos Pescadores Termas Széchenyi

Neste artigo, você verá cada uma delas em detalhes. Dividi o post em tópicos para facilitar sua vida na hora de planejar um roteiro em Budapeste.

Onde fica Budapeste

10 atrações em Budapeste

Como economizar nos ingressos

Como chegar a Budapeste

Transporte em Budapeste

Quando ir a Budapeste

Seguro viagem Europa

Onde comer em Budapeste

Onde ficar em Budapeste

Planeje sua viagem para Budapeste

E aí, pronto para conhecer Budapeste?

Onde fica Budapeste

Budapeste fica na parte norte da Hungria. Além de ser a capital, a cidade é a mais populosa do país.

O Danúbio corta o destino e tem um papel importante em sua história. Antigamente, a cidade era dividida em dois territórios: Buda (região alta e montanhosa, situada à margem esquerda do rio) e Peste (cidade baixa localizada ao lado direito da água).

Em 1873, as regiões se juntaram para formar o município de Budapeste.

10 atrações em Budapeste

Confira os principais pontos turísticos de Budapeste e o que não pode ficar de fora do roteiro pela capital húngara.

1 – Parlamento Húngaro

DepositPhotos Parlamento Húngaro

O prédio do Parlamento Húngaro é um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa. Ele fica na bela praça Kossuth Lajos, às margens do Danúbio.

Além de apreciar o visual externo da construção, vale a pena realizar o tour por dentro do prédio. As visitas duram cerca de 45 minutos e permitem observar salas enormes com obras de arte e decorações incríveis.

Endereço: Kossuth Lajos tér 1-3

Kossuth Lajos tér 1-3 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábado e domingo, das 8h às 16h.

2 – Ponte das Correntes

DepositPhotos Ponte das Correntes

A Ponte das Correntes interliga as antigas áreas de Buda e Peste. Ela foi essencial para o processo de união das cidades.

A construção foi inaugurada em 1849 e exibe alguns diferenciais que conquistam os turistas, como os grandes leões esculpidos em pedra.

3 – Basílica São Estevão

DepositPhotos Basílica São Estevão

A Basílica São Estevão é o maior prédio religioso de toda a Hungria. Imponente, presta homenagem a Estevão I, primeiro rei do país.

O templo fica no ponto mais alto de Budapeste, localizado no Centro Histórico. Quem passa por ali pode visitar seu interior e subir nas torres, que oferecem vistas privilegiadas da cidade.

Endereço: Szent István tér 1

4 – Ópera de Budapeste

DepositPhotos Ópera de Budapeste

O prédio da Ópera de Budapeste é outra joia arquitetônica da capital húngara. O projeto em estilo neorrenascentista foi bancado por Francisco José I, imperador da Áustria e rei da Boêmia, no final do século 19.

Vale a pena realizar um tour no local ou visitá-lo para assistir a algum espetáculo.

Endereço: Andrássy út 22

5 – Parque Városliget e Castelo Vajdahunyad

DepositPhotos Castelo Vajdahunyad

Perfeito para um piquenique, o Parque Városliget conta com uma enorme área verde. Além das trilhas, o complexo é lar de atrações como zoológico e parque de diversões.

Outro destaque do Parque Városliget é o Castelo Vajdahunyad, que foi construído para celebrar os mil anos da Hungria, em 1896. Atualmente, o local abriga o Museu da Agricultura Húngara.

Endereço: Kós Károly stny

6 – Praça dos Heróis

DepositPhotos Praça dos Heróis

Conhecida como uma das praças mais importantes de Budapeste, a Praça dos Heróis fica pertinho do Parque Városliget. Seu conjunto arquitetônico é reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Além de ficar próxima a museus incríveis, a praça é lar de monumentos históricos e imponentes. Suas estátuas prestam homenagens aos líderes das tribos que fundaram o país.

7 – Váci utca

DepositPhotos Váci utca

A Váci utca é uma das vias de pedestres mais famosas da cidade. O local é ideal para passeios a pé tanto de dia como à noite.

Ao caminhar por lá, é possível encontrar lojas de roupas conceituadas, mercadinhos, cafés charmosos, bares e muitos restaurantes.

8 – Igreja de Matias

DepositPhotos Igreja de Matias

O bairro histórico do Castelo Real é lar de pontos turísticos como a Igreja de Matias. O local é o maior templo católico da Hungria e chama atenção com seu visual neogótico.

Vale a pena destacar que, ao longo dos anos, a igreja foi palco de momentos históricos. Entre eles, a coroação de Carlos IV, em 1916.

Endereço: Szentháromság tér 2

9 – Bastião dos Pescadores

DepositPhotos Bastião dos Pescadores

Próximo à Igreja de Matias, o Bastião dos Pescadores é outro local que precisa estar em um roteiro para Budapeste.

Com sete torres e uma fortaleza, a construção fica na antiga região de Buda e tem um mirante que permite contemplar Peste de forma inesquecível.

Endereço: Szentháromság tér

10 – Termas Széchenyi

DepositPhotos Termas Széchenyi

Indicado para quem quer relaxar, o Széchenyi é um famoso spa termal em Budapeste. Ali, é possível explorar os tradicionais banhos em estilo romano.

O complexo tem várias piscinas com águas quentes, que contam com componentes e minerais diferenciados. Há opções internas e uma grande área molhada na área externa.

Endereço: Állatkerti krt. 9-11

Állatkerti krt. 9-11 Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h. Sábado e domingo, das 9h às 20h.

Como economizar nos ingressos

Uma boa dica para economizar nos ingressos na hora de visitar as principais atrações de Budapeste é adquirir Budapest Card. Trata-se de um cartão que inclui transporte público ilimitado, acesso aos principais museus, ingresso do Balneário Lukács e descontos em diversos pontos turísticos da capital húngara.

O Budapeste Card que vale por 24 horas, por exemplo, custa R$ 169,10. O que dura dois dias sai por R$ 250,70. Há ainda opções para mais dias, e o melhor de tudo é que crianças menores de 6 anos não pagam.

O Budapest Card inclui:

Ingresso dos principais museus da cidade.

Ingresso do Balneário Lukács.

Transporte público ilimitado.

Duas visitas guiadas por Budapeste (em inglês).

Descontos em mais de 100 atrações turísticas, lojas e restaurantes.

Como chegar a Budapeste

Não existem voos diretos do Brasil a Budapeste. Várias companhias aéreas, contudo, oferecem rotas com destino final à capital da Hungria.

A Lufthansa, por exemplo, faz escalas na Alemanha antes de chegar à Budapeste. TAP e KLM, por sua vez, param em Portugal e Holanda, respectivamente.

Para quem já está na Europa, a dica é tentar encontrar voos de companhias low cost ou viajar de trem. Há também a opção de pegar um barco em Viena, na Áustria, que passa pela Bratislava antes de chegar a Budapeste.

Transporte em Budapeste

É possível ir a todas as partes de Budapeste usando transporte público. O sistema da cidade é composto por ônibus, metrô, bonde, trólebus e tram. Há também linhas de trem que levam a cidades vizinhas e bairros mais afastados do centro.

Alugar uma bicicleta e explorar o destino pedalando também é uma boa opção. Além disso, dá para utilizar carros de aplicativos e táxis.

Caso o objetivo seja ter mais liberdade quando o assunto é locomoção, o recomendado é alugar um carro. Este comparador online reúne as melhores locadoras do mundo em um único local. Com ela, é possível encontrar os melhores preços para alugar um veículo em Budapeste.

Quando ir a Budapeste

Os meses de primavera e outono são as melhores épocas para ir a Budapeste. Nesses períodos, é possível explorar a cidade sem enfrentar temperaturas extremas.

No verão, a capital ferve, já que os termômetros passam de 30°C. Além disso, o alto número de turistas faz com que os preços de hotéis subam.

Já no inverno as tarifas de hospedagem ficam um pouco mais baratas e as ruas são tomadas por uma camada branca de neve. É durante essa época que o destino recebe vários mercados de Natal, que podem dar um toque especial ao roteiro.

Seguro viagem Europa

Ao ir para Budapeste ou qualquer outro destino dos Europa, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde podem ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem com pacotes na Europa em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para a Europa. Depois de fazer sua escolha, use o cupom abaixo na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Seguro viagem Europa – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 15% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS15 neste comparador online.

—

Onde comer em Budapeste

A gastronomia é um dos pontos altos de Budapeste. Abaixo, veja três indicações de restaurantes imperdíveis:

Onyx

Gundel

New York

Onyx

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Muhely ?? \\ Onyx Restaurant (@onyx_restaurant_budapest)

Referência em alta gastronomia, o Onyx serve algumas das receitas mais conceituadas da capital da Hungria. Vale a pena provar pratos como o coelho marinado com vinagrete balsâmico e experimentar o famoso vinho Tokaji Aszú.

Gundel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gundel Cafe Patisserie Restaurant (@gundel.restaurant)

Especializado em pratos típicos, como goulash, o Gundel recebe os visitantes em um belo ambiente clássico com pinturas e pratos de porcelana. O empreendimento também serve deliciosos peixes.

New York

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por New York Cafe Budapest (@newyork_cafe_budapest)

O charmoso café New York transporta o público para a Budapeste de antigamente. Lustres enormes, teto talhado e colunas marcantes são alguns dos elementos de chamam atenção no ambiente.

Onde ficar em Budapeste

É possível encontrar boas opções de hotéis tanto na antiga região de Buda como em Peste. Recomendo três acomodações:

Hilton Budapest

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hilton Budapest (@hiltonbudapest)

Próximo à Igreja de Matias, o Hilton Budepest foi construído no prédio de um antigo convento. Além de mesclar aspectos modernos a ruínas antigas, o local oferece acomodações com vista para o Danúbio e o Parlamento.

—

easyHotel Budapest Oktogon

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por easyHotel Budapest Oktogon (@easyhotelbudapest)

Indicado para quem busca um local sem luxo, mas confortável, o easyHotel Budapest Oktogon costuma ter tarifas acessíveis. Bem localizado, o empreendimento oferece fácil acesso ao metrô.

—

Corinthia Budapest

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthia Budapest (@corinthiabud)

Baseado em um luxuoso prédio dos anos 1800, o Corinthia Budapest fica próximo aos principais pontos turísticos da cidade. O complexo tem spa, restaurantes e bares.

—

Planeje sua viagem para Budapeste

Quando planejamos nossas viagens para um ou mais países da Europa, como a Hungria, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes.

Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis. De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Reserva de hotéis em Budapeste

O Booking.com é uma das ferramentas mais úteis para fazer reserva de hotéis em Budapeste. Afiliado do Rota de Férias e fonte da equipe de reportagem na hora de fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas, o site tem boas ofertas nos principais destinos americanos. Confira políticas de cancelamento, fotos, opiniões de quem já esteve nos estabelecimentos e faça suas escolhas. Muitas vezes, você reserva primeiro e só paga quando chega ao destino.

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis em Budapeste.

Seguro viagem Europa

O Seguros Promo vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, você economiza e ainda ganha tempo na hora de fechar o seguro viagem para a Europa Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.

Chip viagem Europa

Em uma viagem para a Europa, jamais deixamos de adquirir um chip viagem internacional que permite acesso à internet e, muitas vezes, telefone. O custo geralmente é baixo, e o serviço é ótimo. Testamos várias vezes o chip da America Chip, que conta com excelentes opções e oferece bom acesso em qualquer lugar do continente.

Clique aqui para comprar seu chip viagem para Europa.

Passagem aérea para Budapeste

Na hora de pesquisar passagens aéreas para Budapeste, vale a pena usar o site Skyscanner. Isso porque ele compara os preços de todas as operadoras aéreas que viajam do Brasil para lá e lista as melhores opções. Dá para criar alertas de aviso quando os preços do roteiro escolhido baixarem, encontrar as passagens mais baratas em determinados períodos e muito mais.

Clique aqui para reservar e comprar passagens mais baratas para Budapeste.

Aluguel de carro na Hungria

O melhor site para comparar os preços praticados em Budapeste é a Mobility. Com uma única pesquisa, ele exibe na tela os melhores valores e as diversas opções de modelos oferecidas pelas grandes locadoras que atuam na Europa.

Clique aqui para pesquisar e alugar carro na Hungria.

Tours, ingressos e transporte na Hungria

Agora que você já sabe o que fazer em Budapeste, a plataforma Clivitatis pode te ajudar a reservar tours, ingressos e transfers, antes mesmo de você sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Prática e visual, ela conta com ótimas ofertas.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers em Budapeste.