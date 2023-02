Cabo Angelo na bronca com a Enel em Diadema

Da Redação



09/02/2023 | 11:25



O vereador de Diadema Cabo Angelo (PV) está muito incomodado com a falta de atenção da concessionária Enel e da Prefeitura em relação à falta de iluminação pública em muitas ruas do município, principalmente nas áreas de divisa com a Capital. Recentemente, o parlamentar postou vídeos em que mostra o risco de transitar nas vias praticamente sem luz. “Fui chamado por alguns moradores reclamando da falta de iluminação e elas têm razão. A situação é absurda. Alguns dizem que são três dias apagado e um aceso”, afirmou Cabo Angelo. “Vamos acionar a Enel e o departamento de iluminação pública. “Imagina você voltando do trabalho, filhos da escola. É uma isca para a criminalidade. Lamentável.”

Bastidores

Marcelo e a Voz do Brasil

O deputado federal Marcelo Lima (Solidariedade) foi destaque, na edição de terça-feira (7), do tradicional e obrigatório programa de rádio Voz do Brasil, produzido pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação). No programa. o parlamentar, que tem base eleitoral no Grande ABC, falou sobre a proposta de acabar com a audiência de custódia e com políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento econômico da região.