Charge - 9 de fevereiro de 2023

Seri



09/02/2023 | 11:18



A discrepância dos valores de alguns dos alimentos fornecidos à Prefeitura de São Caetano para uso na merenda escolar acende alerta para possibilidade de irregularidades no contrato celebrado, em 2020, com a empresa Tegeda Comercialização e Distribuição Ltda.

No dia 30 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial do município o reajuste de 10,7% pelo índice IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) no contrato, que prevê o fornecimento de 93 produtos alimentícios para produção da merenda escolar de 74 instituições do município, entre unidades de ensino infantil e fundamental, além de entidades, como a Fundação Anne Sullivan. O valor total do serviço contratado pelo governo de José Auricchio Júnior (PSDB) é de R$ 23,5 milhões.