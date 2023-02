Larissa dá tapa em Bruna Griphao e público debate sobre possível agressão no BBB23

09/02/2023 | 11:10



Mais uma polêmica para o BBB23. Na madrugada desta quinta-feira, dia 9, pode ter acontecido uma agressão dentro do confinamento. Após a festa do Líder Gustavo, Bruna Griphao brincou com Larissa, que acabou reagindo com um tapa na sister. Agora, as imagens começam a tomar as redes sociais, sendo que os internautas debatem sobre uma possível agressão e até expulsão de Larissa do programa.

Os internautas estão divididos sobre a postura da personal trainer, já que muitas pessoas dizem que Bruna também provocou Larissa, uma vez que a atriz fez uma brincadeira e colocou o dedo na região do ânus de Larissa, que estava deitada com Fred na cama do Quarto Deserto. Após a atriz passar a mão em sua região íntima, Larissa não gostou e deu o tapa em Bruna.

Procurada, a Globo ainda não se pronunciou sobre o ocorrido para informar quais passos dará diante do acontecido.