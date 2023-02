Daniel Alves muda depoimento em caso de abuso sexual após hospital apresentar provas contra o atleta

09/02/2023 | 11:10



Ao que parece, Daniel Alves está com a batata assando! Preso desde 20 de janeiro de 2023, na Espanha, o jogador de futebol foi acusado de abuso sexual por uma mulher. Na última quarta-feira, dia 8, logo depois do Hospital Clinic de Barcelona apresentar provas contra ele, Daniel decidiu mudar a versão sobre o ocorrido pela terceira vez e admitiu que houve penetração vaginal na suposta vítima.

De acordo com o jornal colombino El Tiempo, o fato do atleta contradizer a própria históra, dá forças à versão da mulher, já que desde o ínicio ele havia negado qualquer contato íntimo. A partir de agora, as autoridades vão investigar se a tal penetração foi consetida ou não.

O depoimento só mudou depois que a unidade de saúde que atendeu a mulher garantiu que ela tinha hematomas de agressões sexuais.

O corpo de delito, elaborado pelo Hospital Clinic de Barcelona, especializado em agressões sexuais, confirmou que houve a penetração vaginal e certifica a existência de hematomas, arranhões e mordidas no corpo da jovem, somados ao estado de nervosismo e ansiedade que ela apresentou depois de seu encontro com Daniel Alves, dizia o comunicado.

A vítima ainda estaria tomando rémedios para prevenir doenças sexualmente transmissiveis já que o ato aconteceu em preservativo durante uma boate.

Daniel segue dividindo cela com outro detento em Catalinha, e, segundo Fábia Oliveira, pode ficar até dois anos presos aguardando o julgamento.