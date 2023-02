Após Vyni indicar que Laís Caldas está grávida, Gustavo se pronuncia: Está na hora ainda não

09/02/2023 | 11:11



Não foi dessa vez! Após Vyni causar um alvoroço na web por conta de uma foto indicando que Laís Caldas está grávida, Gustavo se pronunciou. O participante do BBB22 compartilhou no Twitter um clique em que aparece com Bárbara Heck beijando a barriga da médica e escreveu na legenda:

Que venha com saúde.

Após a publicação movimentar a internet, o ex-brother fez um novo tweet para esclarecer, falando da repercussão daquele momento e explicando que eles sempre fazem essa foto.

Perfis de fofoca no Instagram logo anunciaram que o casal estaria esperando um bebê após nove meses de namoro. Gustavo então fez questão de deixar um comentário em uma das publicações para desmentir o boato:

Está na hora ainda não. Mas agradeço os sentimentos para quando ele vier.