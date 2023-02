Taxas de juros seguem baixa do dólar após IPCA e varejo mais fracos

09/02/2023 | 09:43



Os juros futuros começam a quinta-feira (9) com recuo de taxas, junto com o dólar, e após o IPCA de janeiro ter vindo abaixo da mediana das estimativas. Já as vendas do comércio varejista caíram 2,6% em dezembro ante novembro, perto do piso das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que iam de queda de 2,9% a alta de 1,1%.

O movimento se dá também em meio a trégua entre governo e Banco Central, e de comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, que entre outras coisas disse que nunca esteve no debate a possibilidade de redução de taxa de juros no curto prazo.

O mercado aguarda pelo leilão de LTN e de NTN-F (11h). "O mercado parece se dividir entre uma demanda crescente versus racional do Tesouro Nacional, que teve uma atuação 'estranha' nos dois últimos leilões de NTN-B e no leilão de pré da semana passada. O mercado deve pedir um certo prêmio no leilão de hoje e resta saber se o Tesouro ratificará tais níveis", diz em nota o operador de renda fixa sênior da Warren Rena, Luis Felipe Laudisio.

Às 9h21 desta quinta-feira, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2024 ia para 13,48%, de 13,55% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 12,73%, de 12,83%, e o para janeiro de 2027 exibia taxa de 12,89%, de 12,92%.