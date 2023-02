Cantor de rap, T Jotta morre aos 29 anos de idade após infecção em Goiás

09/02/2023 | 09:11



O ano de 2023 ainda está no começo e a gente já teve que se despedir de alguns famosos. No dia 8 de fevereiro foi comunicado pela família do cantor de rap Otavio Tavares, conhecido como T Jotta, que ele morreu após ter uma infecção bacteriana.

A morte do jovem de 29 anos de idade, que morava em Anápolis, Goiás, foi confirmada ao g1 quando os familiares do cantor revelaram que ele tinha uma doença autoimune e, quando teve a infecção bacteriana, ficou sem resistência, sendo que a infecção teria evoluído para uma sepse, reação do organismo à infecção que, em último caso, pode causar falência dos órgãos.

Os familiares contaram que o jovem chegou a ser internado e ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por seis dias. Ele morreu após ter uma parada cardíaca no dia 7 de fevereiro.