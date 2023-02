Nova ruiva do pedaço, Ana Hickmann dispara: Minha autoestima foi lá em cima

09/02/2023 | 09:10



Ana Hickmann apareceu belíssima nas redes sociais após mudar radicalmente o visual e adotar os fios ruivos. Em entrevista para o site oficial do Hoje em Dia, a apresentadora do programa matinal revelou que se sentiu com a beleza renovada após a transformação.

- Estou muito feliz com o resultado e já tinha externado diversas vezes essa vontade em ficar ruiva, mas como tudo acontece no tempo certo, agora foi o momento perfeito da minha vida.

Ana está prestes a completar 42 anos de idade, faz aniversário no dia 1 de março. Por isso, vê a mudança como um presente antecipado.

- Está sendo bem marcante e representativo, é um presente de aniversário antecipado que acabei me dando. Também sentia a necessidade de dar uma repaginada de visual para trazer algo novo, afinal eu sempre trabalhei com moda e beleza desde os meus 15 anos e, muito antes da televisão, ainda como modelo, tive diversas formas, comprimentos e cores de cabelo. Na TV, eu continuei fazendo isso, mas de uma maneira um pouco mais tímida. A gente começa a construir uma história e precisava de um novo capítulo, relata.

O ruivo trouxe uma nova cor e muita energia para a apresentadora, que diz estar com a autoestima elevada.

- Tenho que confessar que a minha autoestima foi lá em cima, nunca pensei que fosse possível isso, realmente, quando você se olha no espelho e gosta do resultado, é muito bom, isso traz segurança, me sinto mais jovem por ter mudado. A cartela de roupas acaba se transformando junto! Tudo foi pensado e estudado, porque no meu caso eu não posso cometer erro, tem toda uma imagem na televisão, no mundo digital, na moda e na marca que eu criei há mais de 22 anos

Mas não pense que foi fácil! Por se tratar de uma mudança drástica, Ana fez uma série de pesquisas e buscou muitas referências.

- Procurei mulheres que tinham o mesmo tom de pele que o meu, cor de olho e também acompanhei uma tendência de beleza mundial das celebridades e do mundo da moda, que é essa cartela de cores que está em alta, assim como corte de cabelo.

Ela acertou em cheio, né?