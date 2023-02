Rihanna deve fazer show no Brasil no segundo semestre de 2023, diz jornalista

09/02/2023 | 09:10



Ao que parece, Rihanna está pensando em trazer a umbrella dela para o Brasil! Após ficar um tempo afastada dos holofotes, a cantora vai retornar aos palcos no intervalo do Super Bowl, na Califórnia, nos Estados Unidos, que encerra o campeonato da NFL, no dia 12 de fevereiro. Até aí nenhuma novidade, né? Mas, de acordo com a People, ela também deve aproveitar a oportunidade para divulgar o novo álbum - e até uma turnê. É o que?

E não parou por aí, segundo o jornalista José Norberto Flesch, a tal tour deve aterrissar em terras brasileiras no segundo semestre de 2023, entre setembro e outubro. A informação foi dada durante uma live no Youtube,

Vale lembrar que a última vez que Riri se apresentou Brasil foi em 2015, durante o Rock In Rio. Antes disso, ela passou por aqui em 2021 com a turnê Loud.