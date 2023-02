MusicLM: nova IA do Google cria músicas a partir de textos

Dayara Freire

Do 33Giga



09/02/2023 | 08:55



Com a popularização de ferramentas de inteligência artificial, o Google anunciou a criação do MusicLM, que cria canções a partir de textos. Segundo a empresa, o projeto é “um novo modelo que gera música de alta fidelidade”.

Ainda em desenvolvimento e sem data oficial para lançamento, o algoritmo do Google foi treinado com um banco de dados de 280 mil horas de música para aprender a compor sozinho.

Faixas mais completas e de alta fidelidade

Embora não seja a primeira ferramenta de música inteligente do mercado, o diferencial do MusicLM é a capacidade de criar faixas completas com até 5 minutos de duração, além de uma ampla variedade de estilos de trilhas sonoras de jogos, jazz, música eletrônica e uma biblioteca praticamente infinita para o usuário.

A tecnologia consegue desenvolver trilhas com base em imagens e permite transformar assobios ou zumbidos em instrumentos. O modelo inteligente também pode criar trilhas sonoras para histórias e narrativas.

MusicLM e os direitos autorais

Por ser uma inteligência artificial, os usuários podem encontrar pequenas semelhanças entre o MusicLM e as trilhas de outros artistas. Apesar de o algoritmo usar um banco de dados, o Google afirma que a ferramenta não faz plágio de músicas existentes.