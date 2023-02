Londres dará treinamento de caças da Otan para a Ucrânia

09/02/2023 | 07:55



O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, fez uma visita-surpresa ao Reino Unido nesta quarta-feira, 8, para fechar parcerias com a Otan e estreitar laços com líderes europeus. Esta é a segunda visita dele ao exterior desde o início da guerra, há quase um ano. A primeira foi aos EUA, em dezembro.

O Reino Unido anunciou que oferecerá treinamento a pilotos ucranianos para operarem caças usados por países da Otan. O governo britânico também se comprometeu a garantir que pilotos ucranianos "consigam pilotar sofisticados caças-padrão da Otan no futuro".

"A visita do presidente Zelenski ao Reino Unido é uma prova da coragem, determinação e luta de seu país, e uma prova da amizade inquebrantável entre nossos dois países", disse em comunicado o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Depois de se encontrar com o premiê, Zelenski foi recebido pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham.

Caças

Apesar de nenhum país ter atendido aos apelos de Zelenski por caças modernos, o anúncio do Reino Unido pode indicar o envio à Ucrânia de uma nova leva de equipamentos ocidentais. Em entrevista ao programa de TV Piers Morgan Uncensored, Sunak não descartou a possibilidade de enviar caças à Ucrânia no futuro, mas alertou que são "peças de equipamento incrivelmente sofisticadas" que exigem "meses, senão anos" de treinamento intensivo.

Hoje, Zelenski vai a Bruxelas para participar de uma cúpula da União Europeia e há a expectativa do anúncio de um novo pacote de ajuda que pode incluir caças. A UE já destinou dezenas de bilhões de euros em ajuda à Ucrânia e organizou a entrega de armas às Forças Armadas para enfrentar a ofensiva da Rússia. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.