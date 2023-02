Em jogo muito disputado, Internacional e Caxias empatam no Beira-Rio pelo Gaúcho

08/02/2023 | 23:37



O Internacional quase viu a invencibilidade de sete meses no Beira-Rio chegar ao fim, nesta quarta-feira, diante do Caxias. O time só foi buscar o empate, por 2 a 2, após tomar uma virada, aos 48 minutos da etapa final.

Com o resultado, a equipe colorada chega aos dez pontos, na segunda colocação, contra nove do Caxias, terceiro colocado. A liderança é do Grêmio, com 15.

A campanha semelhante e a proximidade na classificação não foi ratificada durante os primeiros 45 minutos. Foi um duelo do ataque do Inter contra a defesa do Caxias. A vantagem por 1 a 0 não correspondeu à superioridade da equipe do técnico Mano Menezes.

Pedro Henrique e Wanderson cansaram de criar oportunidades para marcar. O prejuízo do Caxias só não foi maior porque o goleiro Bruno fez pelo menos três boas defesas.

Apesar de todo o domínio, o único gol do Inter nos primeiros 45 minutos saiu em um lance irregular. Pedro Henrique voltou da posição de impedimento para pegar a bola e partir em direção ao gol de Bruno. O chute rasteiro de pé esquerdo foi perfeito. Detalhe: não há a utilização do VAR nesta fase do Campeonato Gaúcho.

O segundo tempo do Caxias não poderia ser pior que o primeiro. Com mais calma para tocar a bola, o time visitante veio melhor do vestiário e contou com a queda de produção do Inter. Com isso, o goleiro Keiller teve de trabalhar para evitar o empate dos visitantes.

Nos últimos 15 minutos, o Inter passou a esperar os contra-ataques, enquanto o Caxias, com a entrada de Wesley e Ronald Barcellos, buscou as jogadas rápidas pelos lados.

E de tanto forçar, o Caxias conseguiu o empate, aos 33 minutos, com Wesley, em um belo chute de fora da área, após pegar rebote da zaga do Inter. O gol deixou o Inter atordoado e o mesmo Wesley fez o segundo, após assistência de Diego Rosa.

Os minutos finais foram de desespero do Inter. Alemão acertou cabeçada na trave, aos 41 minutos. Aos 44, Baralhas, livre, chutou fora. O empate veio aos 48, com Alemão, que acertou nova cabeçada. A segunda virada só não concretizada aos 49 e aos 51 porque Lucas Ramos e Carlos de Pena perderam grandes chances para o Inter.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 2 CAXIAS

INTERNACIONAL - Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny (Estevão), Carlos de Pena, Maurício (Baralhas) e Alan Patrick (Lucas Ramos); Wanderson (Lucca) e Pedro Henrique (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

CAXIAS - Bruno; Marcelo Ferreira (Adriel), Dirceu (Fernando Fonseca), Ricardo Lima e Jonathan; Marlon, Guedes (Marciel) e Bustamante (Wesley); Diego Rosa, Jean Dias (Ronald Barcellos) e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

GOLS - Pedro Henrique aos 25 minutos do primeiro tempo. Wesley aos 33, aos 35 e Alemão aos 48 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden.

CARTÕES AMARELOS - Guedes, Ricardo Lima

RENDA - R$ 268.097,00.

PÚBLICO - 15.583 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre.